MET Gala 2024: Qual o tema deste ano e onde assistir?

Chegou a grande noite do MET Gala 2024, que reúne celebridades e ícones do mundo da moda nesta segunda-feira (6), no The Metropolitan Museum of Art (MET), em Nova York, nos Estados Unidos. O evento beneficente, que acontece desde 1948, arrecada fundos para o Costume Institute, ala do MET dedicada à moda e figurino. Você sabe tudo sobre o evento?

Qual o tema do MET Gala 2024?

O MET Gala tem como tema este ano a exposição “Sleeping Beauties: Reawakening Fashion” (“Belas Adormecidas: O Despertar da Moda”), elaborada com cerca de 250 itens (alguns raramente vistos) retirados da coleção permanente do Costume Institute.

As peças, que vão do moderno a um corpete inglês do século XVII, são consideradas tão frágeis que não poderão mais ser usadas – o que as faz ficarem “adormecidas” nos arquivos do Instituto. A exposição ficará aberta ao público de 10 de maio a 2 de setembro.

Qual o traje do MET Gala?

O dress code oficial foi batizado de “O Jardim do Tempo”- nome de um conto do autor JG Ballard escrito em 1962, no qual um Conde, para evitar uma invasão em sua vila, precisa colher flores translúcidas de seu jardim que revertem o tempo, até que não reste mais nenhuma.

A ideia é que as vestimentas dos convidados representem uma “beleza fugaz”, como o tempo, e muitos florais e estampas botânicas sejam vistos nos looks que atravessarão o tapete vermelho.



Qual a história do MET Gala?

O MET Gala existe desde 1948, mas foi se moldando ao longo do tempo. Inicialmente, era uma festa beneficente em dezembro chamada Costume Institute Benefit, organizada pela publicitária de moda e fundadora da semana de Moda de Nova York, Eleanor Lambert, para arrecadar fundos e manter o Instituto. O sucesso fez com que os convites passassem a ser disputados. Continua após a publicidade Só a partir de 1973 o evento passou ser realizado dentro do museu, ganhando um dress code temático a cada ano, de acordo com a exposição em cartaz. E, desde 1999, acontece na primeira segunda-feira de maio, data que marca a inauguração de sua grande exposição anual. Os recursos arrecadados com o evento – geralmente na casa dos oito dígitos – servem para financiar o Costume Institute, departamento de moda do MET. Para participar, é preciso ter recebido um dos cerca de 450 convites de Anna Wintour, que assumiu a organização do MET Gala em 1995 e preside o evento. Todos os anos, há outros quatro coanfitriões: em 2024, Bad Bunny, Chris Hemsworth, Jennifer Lopez e Zendaya foram os escolhidos.

Onde assistir ao tapete vermelho?

No Brasil, será possível acompanhar a cobertura do tapete vermelho do MET Gala 2024 pela transmissão do canal E!, a partir das 19h00 (horário de Brasília), ou no site da Vogue americana.