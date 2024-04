As melhores esponjas funcionais para maquiagem e skincare

Com inovações cada vez mais surpreendentes no universo da beleza, a tendência da vez são as esponjas funcionais para maquiagem e skincare, que dominaram não só prateleiras das principais lojas de cosméticos nas últimas semanas, como também as de quem não perde uma novidade de cuidados com a pele.

Seja para garantir um efeito natural no make ou para aprimorar a sua rotina diária de skincare, os novos modelos de esponjas chegam em formatos anatômicos, texturas para todos os tipo de tratamento e preços que cabem no bolso de qualquer amante da beleza.

E para você não ficar de fora dessa mais nova tendência para a pele, investigamos e testamos as melhores esponjas de maquiagem e skincare de 2024 para você escolher qual combina mais com o seu tipo de pele e rotina.

Esponjas para skincare: Leia e outros modelos bombados

Apesar das esponjas para skincare terem sido referência lá no ano de 2019 com as icônicas Foreo e outros massageadores faciais, a tendência das esponjas para skincare, agora, envolvem um outro tipo de tratamento e material para a rotina de cuidados, com itens menos modernizados e que apresentam objetivos mais definidos para cada tipo de pele.

Continua após a publicidade

Bombada nas últimas semanas, o modelo Leia Sponge Beautè chamou a atenção de alguns internautas pelo seu formato um tanto quanto inusitado e textura pegajosa ao ser aplicada na pele.

Segundo a própria marca criadora da esponja, a Leia possui essas especificações justamente para garantir a textura fina e o viço ainda mais impactante para a pele, sem absorver produtos ou acumular fungos e bactérias, já que sua aderência a cútis é similar à pele das nossas mãos e dos dedos.

O item, inclusive, chegou a esgotar em poucas horas após a modelo e empresária Hailey Bieber aparecer utilizando a esponja em sua rotina de skincare compartilhada no Instagram.

Continua após a publicidade

Apesar da famosa Leia ainda não estar disponível em terras brasileiras, outros modelos podem substituí-la, garantindo as mesmas especificações e resultados surpreendentes.

Algumas, por exemplo, são específicas para limpeza e esfoliação, como os modelos da marca de pinceis e esponjas Real Techniques, que promovem uma limpeza profunda com suas texturas ásperas. A esfoliação, por sua vez, não é agressiva e pode ser utilizada em peles oleosas, mistas e secas.

Agora se você procura algo mais suave para uma limpeza eficaz no dia a dia, a Océane disponibiliza a esponja facial Face Pad Grey, que não deixa a desejar quando o assunto é limpeza de verdade.

Continua após a publicidade

Sua cerdas criam uma espuma de limpeza macia ao serem friccionadas com a pele do rosto mesmo durante o banho, sem agredir ou machucar. Um verdadeiro show de limpeza, com preço justo e 100% brasileiro.

Onde comprar esponjas para skincare?

Esponjas para maquiagem: melhores modelos

Para você que procura um acabamento ainda mais natural para seu make do dia a dia, escolher uma boa esponja de maquiagem pode contribuir para que sua pele permaneça linda por muito mais tempo.

Continua após a publicidade

Com diversos modelos em conta no mercado nacional, essas esponjas promovem não só facilidade na hora de espalhar produtos cremosos e em pó, mas também a aderência e formatos anatômicos à pele do rosto, olheiras e cantinhos que exigem atenção redobrada.

Uma das esponjas mais utilizadas pelas experts brasileiras é a esponja Sister Blend, da linha Mari Saad para Océane, que, apesar de ter sido descontinuada no último mês com o encerramento do contrato da influencer, ainda pode ser encontrada nas lojas.

Sua absorção é surpreendente, o que garante que ela tenha uma ótima performance ao estar úmida ou molhada, deixando a pele naturalmente viçosa.

Continua após a publicidade

O mesmo vale para quem procura um acabamento matte, permitindo que todos os cantos da pele sejam absorvidos devido aos seus poros serem semelhantes aos da cútis.

Outros destaques incluem o modelo Soul, da marca brasileira Eudora. Seu formato pontiagudo facilita a aplicação em olheiras, pálpebras e ao redor do nariz, locais onde a maioria das esponjas não alcançam.

Onde comprar esponjas de make?

Nesse universo de esponjas, o céu é o limite para uma pele linda, radiante e protagonista de qualquer beleza!