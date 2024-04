Micropigmentação labial: tudo o que você precisa saber

Você já deve ter ouvido falar da micropigmentação labial. A técnica, que virou tendência entre as famosas, funciona como uma espécie de tatuagem nos lábios, deixando a boca mais avermelhada, como se você já tivesse acordado com um batonzinho. Aquela “cor de saúde”, sabe?

Há também quem goste de aplicar um pigmento mais escuro apenas nas bordas dos lábios para dar a impressão de que está realmente mais maquiada.

Quando fazer?

“É uma técnica indicada para pacientes que desejam ter um lábio mais avermelhado, marcado e delimitado, que chame mais atenção. E quando bem feito, realmente, o resultado é interessante, esteticamente falando. Acaba ficando bonito mesmo, mas tem que se prezar pela naturalidade”, explica Abdo Salomão Jr., sócio efetivo da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD).

A micropigmentação labial dói?

Para quem tem mais sensibilidade à dor, o especialista afirma que o procedimento não é indolor, mas que o uso de um anestésico tópico potente consegue minimizar o desconforto.

Existem contraindicações ou riscos?

Mônica Aribi, dermatologista e sócia efetiva da Sociedade Brasileira de Dermatologia, diz que a micropigmentação dos lábios é um pouco mais perigosa do que as outras, porque é feita em uma área que só tem mucosa, precisando de cuidados maiores.

A principal contraindicação é o quelóide. Além disso, a micropigmentação não é indicada para quem tem queilites actínicas, uma reação inflamatória na qual os lábios que já foram muito prejudicados pela exposição ao sol formam lesões consideradas pré-malignas.

Nesse caso, a orientação é, primeiramente, cuidar da saúde dos lábios. Depois, só quando não houver nenhuma lesão e for apenas uma questão estética, que a pessoa está liberada para o procedimento.

Cuidados depois da micropigmentação labial

É importante ressaltar que, assim como uma tatuagem, o procedimento consiste em milhares de microperfurações nos lábios para levar o pigmento. Por isso, alguns cuidados são importantes.

Confira os destaques dos especialistas:

utilizar um produto antibiótico para evitar a infecção;

corticoide para evitar muito inchaço;

evitar piscina e sauna;

não praticar esportes por, no mínimo, dois dias;

tomar cuidados em geral para evitar possíveis infecções;

nas primeiras 24 horas, não comer nada muito ácido, não tomar bebida alcoólica, e não tomar ou comer nada com uma temperatura muito quente.

Quanto tempo dura o efeito?

“Com o passar do tempo, essa pigmentação vai desbotando. Aquela coloração bonita que se via no início vai desaparecendo. O ideal é fazer o retoque, mas a periodicidade não é fixa. Vai depender de paciente para paciente”, diz Abdo.

Para você ter uma ideia, algumas pessoas eliminam o pigmento mais rápido, então a indicação é fazer a cada seis meses, ou de ano em ano.

Porém, existem pacientes que ficam mais de quatro anos micropigmentados, sem desbotar. Assim, a periodicidade depende de cada um.