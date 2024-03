Vult lança movimento para mulheres em situação de violência doméstica

Não, isso não é mais um batom no mercado de beleza, é muito mais. A Vult, em parceria com a ONG Turma do Bem e o Instituto Maria da Penha, desenvolveu uma ação inédita por meio da campanha “Isso é Mais que um Batom”, que conta com o lançamento do que, a olho nu, parece apenas um batom vermelho. Na verdade, é um produto social, que visa apoiar mulheres em situação de violência doméstica.

As vendas do batom, disponível no e-commerce, serão 100% revertidas para o projeto Apolônias do Bem, que visa ajudar a transformar os sorrisos e autoestima de mulheres que tiveram a boca como alvo principal da violência.

“Sabemos que em casos de violência muitas vezes o alvo principal é a boca e, por isso, queremos multiplicar sorrisos e ampliar a voz dessas brasileiras, para que contem suas histórias e inspirem a sociedade como um todo. O projeto busca construir, a partir de exemplos reais, um movimento de sensibilização e conscientização que fomente o resgate do orgulho feminino, consolidando ainda mais o compromisso de Vult neste território”, afirma Renata Gomide, VP de Consumer do Grupo Boticário, em comunicado à imprensa. Confira mais informações sobre o projeto:

Isso é Mais que um Batom

Diversas pesquisas revelam fatos alarmantes: a violência doméstica permanece como um cenário presente e, muitas vezes, velado no Brasil.

Segundo a 10ª Pesquisa Nacional de Violência contra a Mulher, três a cada dez mulheres já foram vítimas no país, o que representa mais de 25,4 milhões de brasileiras.

Além disso, 74% das mulheres entrevistadas pela pesquisa revelaram ter percebido um aumento dessa violência e 67% daquelas que já sofreram violência doméstica admitiram que a agressão vinha de um parceiro íntimo.

É a partir dessa realidade que a Vult criou o projeto “Isso é Mais que um Batom”. Para dar início ao projeto, a marca transformou os sorrisos de Marli Timóteo, Mônica de Melo e Rosângela Rosa, atendidas pela ONG Turma do Bem.

“Eu não me olhava no espelho, penteava meus cabelos através do reflexo da sombra da parede”, colocou Marli, de 55 anos.

“Nosso trabalho não foca apenas na estética, mas, especialmente, em devolver dignidade para as pacientes, tornando-as inteiras novamente. São histórias de dor e violência que destruíram a autoestima destas mulheres. Quando elas chegam ao consultório, algumas trazem consigo um batom desgastado, seco, quase um símbolo da perseverança, prontas para pintar os lábios com um novo sorriso. Com o tempo, compreendi a magnitude desse simples gesto, o quanto representa para elas: o renascimento. E para que nosso trabalho siga em frente, dependemos do apoio e do engajamento da sociedade. Só assim conseguiremos alcançar um maior número de mulheres que, muitas vezes, precisam desse primeiro passo para recomeçar suas vidas”, ressalta o dentista Fábio Bibancos, que lidera o projeto.

Em vídeo emocionante, a parceria mostra a história das três mulheres e suas reações após terem seus sorrisos de volta, ampliados com a ajuda de um poderoso batom vermelho:

Para além da venda do batom social, a Vult também lançou um curso gratuito sobre empoderamento feminino, com módulo exclusivo sobre violência doméstica.

E aí, vamos apoiar a causa e usar o empoderamento nos lábios?

