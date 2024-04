Estes são os maiores lançamentos de beleza de março!

Para além dos ovos de Páscoa e protetores solares para aguentar o calorzão, o setor de cosméticos foi agitado! E para quem gosta de experimentar as novidades, trazemos aqui os maiores lançamentos de beleza de março, que incluem perfumes da Prada e da Marc Jacobs, e itens de maquiagem de Bruna Tavares e Benefit.

Novidades de março na maquiagem

Benefit | Linha Precisely

Entre as principais tendências no mundo da beleza está o cuidado com as sobrancelhas, seja para mantê-las saudáveis ou para deixar mais recheadinhas e sem falhas.

É considerando a tendência que a Benefit Cosmetics amplia a linha Precisely – focada no styling das sobrancelhas – trazendo dois novos produtos.

O Precisely, My Brow Detailer, criado em 6 tons, é um lápis perfeito para quem procura preencher nos mínimos detalhes, com uma ponta de apenas 0.8 milímetros.

Além dele, a marca também introduz o Precisely, My Brow Wax, um nova cera com consistência leve, útil para pentear e manter os pelos estabilizados por pelo menos 12 horas, além de contar com 12 variações de cor que garantem uma pigmentação.

Vult | Isso é Mais que um Batom

Não, isso não é apenas mais um batom vermelho. A Vult lançou um projeto inédito de impacto social para apoiar mulheres em situação de violência doméstica, chamado “Isso é mais que um batom”, cujos vendas serão 100% revertidas para o projeto Apolônias do Bem, da ONG Turma do Bem.

“O novo batom busca engajar nossos clientes que já acompanham e gostam dos nossos produtos, nessa causa tão importante. Ao comprar o batom, além de contribuir com o tratamento odontológico de mulheres vítimas de agressão, apoiando o trabalho realizado pela ONG Turma do Bem, os consumidores receberão informações sobre o tema”, comentou Renata Gomide, VP de Consumer do Grupo Boticário em comunicado.

E aí, bora engajar na causa?

Isso É Mais Que Um Batom Marsala Matte Lips Compre agora: Vult - R$ 24,99

Nars | Lápis de Boca Powermatte

A Nars trouxe o novo Lápis de Boca Powermatte, que possui uma fórmula matte com fixação de até 12 horas, além de uma textura de fácil aplicação.

A novidade vem com 10 cores poderosas que garantem um resultado à prova de transferência. Quem aí já está pronto para usar e ter aquela boca poderosa?

Linha Bruna Tavares | BT Lipshape

Em março, a linha Bruna Tavares trouxe uma novidade para o seu portfólio, a BT Lipshape, que entrega uma coleção de 10 cores de lapiseiras labiais, com fórmula cremosa, embalagem retrátil e a promessa de uma alta fixação.

A fórmula vegana é enriquecida com um blend condicionante e nutritivo que mantém os lábios hidratados.

Sephora Collection | Máscara de Cílios Love the Lift

A Sephora Collection traz uma novidade perfeita para quem depende dos cílios para um olhar empoderado, a nova Máscara de Cílios Love the Lift, que proporciona volume e curvatura que se mantém por até 12 horas, contando com uma fórmula exclusiva composta por ceras anti-gravidade e uma escova de pontas duplas.

Máscara De Cílios Sephora Collection Love The Lift Compre agora: Sephora - R$ 109,00

Pink Cheeks | Sport Eyelash Mascara

Também tivemos o lançamento da Sport Eyelash Mascara da Pink Cheeks, marca nacional pioneira no desenvolvimento de dermocosméticos de alta performance, inovando com o conceito de sportcare.

A novidade da marca é uma máscara de cílios à prova d’água, suor e lágrimas, que enfrenta qualquer desafio e acompanha todos os ritmos de vida, além de garantir cílios volumosos por até 12 horas.

Too Faced | Lip Oil Gloss

Se tem um produto que a Too Faced sabe fazer, são os glosses! Desta vez, a marca traz o Kissing Jelly Lip Oil Gloss, um gloss que conta com acabamento glossy ao mesmo tempo que garante uma sensação de lip oil.

O produto une a nutrição dos óleos labiais com a beleza e brilho irresistível oferecido pelo gloss. São seis cores e cheiros – Raspberry, Sour Watermelon, Sweet Cotton Candy, Grape Soda, Pina Colada e Bubblegum.

Óleo Labial Too Faced Kissing Jelly Compre agora: Sephora - R$ 169,00

M.A.C | M.A.Cximal Batom

Procurando por um batom para empoderar? A M.A.C traz uma releitura do seu batom icônico, com um acabamento matte e fórmula enriquecida para trazer maior conforto durante o uso.

O lançamento vem com 40 variedades de tons, que garantem alta pigmentação e possuem uma mistura cremosa de óleo de coco, manteiga de karité e manteiga de cacau que condiciona e nutre os lábios.

Dalla | Linha Bem Querer

Uma das principais preocupações do mercado de beleza está se tornando a sustentabilidade, e a Dalla veio mostrar suas próprias iniciativas com a Linha Bem Querer, com maquiagem sustentável e zero plástico.

São 6 novos produtos com embalagens recicláveis e 100% livre de plásticos, compostas apenas por papel, madeira de reflorestamento e cola. Entre os lançamentos está o Lip Balm Chameguinho, em três cores diferentes para realçar os lábios.

A linha também conta com o iluminador universal Brilha, Brilha Menina, além do blush Meu Xodó, que vem em três tons diferentes, e duas paletas de sombras: a Minha Flor de Açucena e Olha pro céu, meu amor, que oferecem um toque aveludado e um acabamento delicado.

Por fim, a linha conta com o batom Meu Dengo, que garante acabamento soft matte e sensação de conforto para os lábios. Disponível em 5 cores, o batom é produzido de forma artesanal.

Guerlain | Kiss Kiss Bee Glow Oil

Entre as tendências no mundo da beleza estão os lip oils, que garantem a nutrição dos lábios com um toque de brilho.

A Guerlain traz a sua versão do produto do momento, a Kiss Kiss Bee Glow Oil. “Com a promessa de uma beleza luminosa, este óleo infundido com mel tem tudo o que os lábios precisam: maciez, uma infusão de cuidados com a pele e alto brilho. Sua textura suave e exuberante é completamente viciante”, comenta Violette, Diretora Criativa da Guerlain Make-up, em comunicado à imprensa.

Formulado com 92% de produtos naturais, ele matiza os lábios e os reveste com alto brilho para um resultado com efeito glossy de longa duração, e está disponível em seis tonalidades diferentes.

Kiss Kiss Bee Glow Oil Compre agora: Época Cosméticos - R$ 229,00

Melu by Ruby Rose | Marble Glow

Melu by Ruby Rose também tem uma novidade quentinha: a coleção Marble Glow, que conta com quatro tons cintilantes (e coloridos) de iluminador.

Niina Secrets | Palette Green

Eudora e Niina Secrets não perderam tempo e embarcadam na tendência do verde com o lançamento da Palette Green, uma paleta de sombras de edição limitada que conta com oito tonalidades e três efeitos diferentes – Matte, Super Brilho e efeito Holográfico com brilho multidimensional.

Novidades de março no skincare

Drunk Elephant | Sérum Iluminador B-Goldi Bright Drops Com Niacinamida

A Drunk Elephant trouxe o Sérum Iluminador B-Goldi Bright Drops Com Niacinamida. O produto combina cuidado com a pele e luminosidade.

Este sérum, formulado com 5% de niacinamida, oferece um acabamento dourado, trazendo glow para a pele com os pigmentos que refletem a luz.

Sérum Iluminador Drunk Elephant B-Goldi Bright Drops Com Niacinamida Compre agora: Sephora - R$ 315,00

Clinique | Creme Lifting Antirrugas para Rosto e Pescoço Smart Clinical Repair

A Clinique veio com o Creme Lifting Antirrugas para Rosto e Pescoço Smart Clinical Repair, um creme que oferece um efeito lifting com sua fórmula com Multi Peptídeos potentes e Ácido Hialurônico, amenizando a flacidez, rugas e linhas de expressão da pele.

Creme Lifting Antirrugas para Rosto e Pescoço Smart Clinical Repair Compre agora: Clinique - R$ 549,00

Natura | Creme Corporal Concentrado

E pensando mais uma vez na sustentabilidade, a Natura traz uma novidade deliciosa para o seu portfólio: o Creme Corporal Concentrado Ekos.

O lançamento reforça o compromisso da marca com a agenda verde, com embalagem refilável feita 100% com plástico retirado dos rios amazônicos, que contribui para a redução significativa de resíduos e a estruturação de cadeias sustentáveis de plástico pós-consumo em comunidades ribeirinhas e cooperativas de reciclagem.

O produto ainda tem uma apresentação inédita: ao misturar o concentrado com a água, ele se transforma em um poderoso hidratante, com 95% de ingredientes naturais.

Kit Creme Corporal Concentrado de Castanha Compre agora: Natura - R$ 77,90

Novidades de março no cuidado capilar

O Boticário | Match Ciência das Curvas

O Boticário empreende mais uma vez no setor de cuidados capilares, desta vez com a linha “Match Ciência das Curvas”, desenvolvida exclusivamente para os cuidados com cabelos ondulados, cacheados e crespos, com um portfólio robusto de 12 produtos, perfeitos para atender às necessidades de curvaturas 2A a 4C.

Para a limpeza dos cabelos, a marca traz um Shampoo sem sulfato e um Condicionador/Leave In que desembaraça os fios com facilidade e reduz a porosidade.

Já para a rotina de cuidados, temos a Máscara Hidratante Crespos (4ABC) e a Máscara Hidratante Cachos (2ABC 3ABC) que garantem hidratação potente e reparam a fibra.

Para o momento de finalização, o Boticário trouxe o Creme para Pentear Crespos (4ABC) e o Creme para Pentear Cachos (2ABC 3ABC), que se adaptam à finalização garantindo mais definição e efeito anti encolhimento do fio, e a Gelatina Memorizadora (3ABC 4ABC), que modela e prolonga a definição.

A linha também conta com o Booster Nutrição (2ABC 3ABC 4ABC), que nutre todas as camadas da fibra garantindo 50% mais brilho; o Booster Reconstrução (2ABC 3ABC 4ABC), que possui ação anti quebra; e o Serum Couro Cabeludo (2ABC 3ABC 4ABC), que tem ação calmante e reduz a descamação.

Mas não acaba aí, a linha também conta com o Leave In Leve (2ABC 3ABC 4ABC) que define, reduz o frizz e possui proteção térmica e UV, e o Óleo Concentrado (3ABC 4ABC) que devolve brilho e maleabilidade às curvas.

Match Ciência das Curvas Booster Capilar Nutrição Match Ciência das Curvas Compre agora: O Boticário - R$ 39,90 Sérum Revitalizador Para o Couro Cabeludo Match Ciência das Curvas Compre agora: O Boticário - R$ 39,90

Novidades de março na perfumaria

Marc Jacobs | Daisy Eau So Intense

Entre os clássicos da perfumaria está o perfume Daisy da Marc Jacobs. Desta vez, a marca se propõe a fazer uma nova interpretação com maior intensidade.

O Daisy Eau So Intense, conhecido pelos seus toques florais, tem a intenção de evocar o sentimento fugaz da golden hour em campos de margaridas – por isso a icônica tampa no formato da flor. A fragrância conta com notas de morango e pera, além de um traço persistente (e clássico) de baunilhas. Nós já estamos ansiosas para acrescentar à nossa penteadeira.

Prada | Les Infusions Collection

A Prada veio com uma coleção exclusiva de fragrâncias exclusivas que incorporam a constante reinvenção que define o espírito de Prada. A coleção conta com 9 variantes, dentre as quais seis são vendidas com exclusividade na Sephora: Vanille, Rose, Iris Cèdre, Figue, D’ylang, Iris e D’amande, cada uma com nuances adocicadas e especiais para a grife.

Gucci | Gucci Guilty Elixir

Nada como as fragrâncias elegantes da Gucci para começar o dia! O lançamento se mostra como uma ode à aceitação própria, amizade e amor, e tem uma para cada tipo de gosto: A fragrância masculina conta com toques amadeirados, enquanto a feminina tem notas florais amadeiradas, perfeitas para marcar a elegância.

Agora, é só colocar as novidades favoritas no carrinho de compras!