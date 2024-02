Massageadores faciais: o que são, como usar e quais os melhores

Se você é do time que adora descobrir novidades para a rotina de skincare, já deve ter dado de cara com uma série de vídeos, seja de celebridades ou profissionais da área, que contam com massageadores faciais para amplificar os cuidados. São desde gua-shas e rolinhos de pedra (chamados face rollers), ferramentas milenares popularizadas com a K-Beauty, até modelos modernos de crista. Mas, afinal, funciona mesmo? Como usar? Vamos juntas tirar as dúvidas.

Mesmo que bombardeadas por uma infinidade de vídeos que incluem os massageadores na rotina, parece que não temos ideia de como usar e quais são os benefícios para além de dar um ar elegante para a rotina diária.

“Essas ferramentas podem ter um impacto benéfico no viço e na aparência da pele devido à capacidade de estimular a circulação sanguínea, promover a drenagem linfática e relaxar os músculos faciais”, explica Nicolly Machado, médica pós-graduada em Dermatologia Clínica, Estética e Cirúrgica.

Benefícios dos massageadores faciais

“Os massageadores conduzem toda a circulação da pele, tanto a parte linfática, quanto a parte vascular, e direcionam esse fluxo para que tenha uma boa drenagem. Com isso, permitem um aumento na circulação do rosto, trazendo um sangue rico em oxigênio, rico em vitaminas, rico em nutrientes e deixa ali para aqueles tecidos”, diz Lilian Brasileiro, médica e membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia.

Entre os principais benefícios destacados nas redes sociais e entre as especialistas entrevistadas está a drenagem linfática dos tecidos da face: “Essa drenagem faz com que os coxins gordurosos desinchem, levando a linfa para os gânglios linfáticos faciais, que depois correm para os cordões cervicais”, acrescenta Mônica Aribi, dermatologista e membro da European Academy of Dermatology and Venerology.

Os massageadores faciais ajudam na redução de possíveis inchaços, aumentam a luminosidade da pele, melhoram a absorção de produtos de skincare e, também, minimizam a aparência de linhas finas e rugas, assim prevenindo o envelhecimento precoce.

Mas o seu uso não se restringe apenas ao estímulo da beleza, e sim do autocuidado e do bem-estar, promovendo um renovação de energia e ajudando a reduzir sentimentos de ansiedade e estresse.

“E quando as massagens são feitas com esses gua-shas que contém minerais, a temperatura de cada um alivia as contrações musculares que às vezes temos involuntariamente, principalmente na testa, como nos músculos corrugadores, que são os músculos daquela ruga da braveza, e até os músculos ao redor da boca, que ficam travando os dentes”, pontua Mônica.

Quem pode usar os massageadores faciais?

Segundo Nicolly, os massageadores podem ser usados em qualquer idade, mas as peles que mais se beneficiam são as secas e as sensíveis, sobretudo as com sinal de rosácea, além das com sinais de envelhecimento.

Se você está em período pré-menstrual (ou, inclusive, depois daquelas festas memoráveis), também é bastante útil fazer uma massagem! Isso pois, neste momento, temos um excesso da presença de sódio, o que estimula a formação de retenção hídrica e edemas.

Mônica alerta precaução em peles oleosas e acneicas, ou em adolescentes. “O atrito com o massageador ou com o roller pode causar um aumento de secreção sebácea, principalmente na face. No corpo isso não é tão importante, porque nós temos muito menos glândulas sebáceas.”

Qual o melhor momento para massagear o rosto?

E quando devemos realizar a massagem? Após lavar o rosto? Com um sérum? Segundo a dermatologista Nicolly, ela deve acontecer após a limpeza da pele e antes da aplicação dos seus produtos de skincare, como hidratantes, séruns ou óleos.

“É recomendado usar produtos que facilitem o deslizamento das ferramentas de massagem e escolher aqueles adequados ao seu tipo de pele. A massagem ainda deve ser feita de forma suave, com movimentos ascendentes e circulares, por aproximadamente 5 a 10 minutos”, recomenda Nicolly.

A dermatologista Lilian ainda aponta que o produto a ser utilizado pode ser um simples agente deslizante, como uma água micelar ou água termal. Entre os passos que não devem ser seguidos, Mônica destaca que as massagens jamais devem ser feitas com produtos com óleo.

“O massageador deve estar completamente higienizado. Ele pode ser higienizado com sabonetes líquidos normais e depois a gente pode passar um soro fisiológico esterilizado na superfície. Além disso, o segundo cuidado é não passar o massageador em cima de alguma lesão de pele”, alerta Mônica.

Tipos de massageadores

Gua-sha

Utilizados desde o século XVII na medicina chinesa, os gua-shas estão entre os massageadores faciais mais procurados, tendo um formato anatômico e, usualmente, feitos de pedras ou cristais, como jade e quartzo.

“Funcionam ao serem deslizados suavemente sobre a pele em movimentos específicos para estimular a circulação, reduzir a tensão muscular e promover a drenagem linfática”, coloca Nicolly.

A profissional ainda aponta que, comparados a outros massageadores, os gua-shas são conhecidos por sua capacidade de promover a cura e auxiliar no alívio de dores musculares e faciais.

“Por serem feitos de minerais, eles contam com alguns benefícios que outros massageadores não fornecem, como a manutenção da temperatura por mais tempo abaixo da temperatura ambiente e, além disso, o relaxamento pela própria coloração, que faz com que o paciente se sinta mais em contato com a própria natureza”, diz Mônica.

Face Rollers

Se os gua-shas não são para você, não se preocupe, temos opções! Os rolos massageadores também estão entre os mais famosos e, assim como os gua-shas, oferecem um efeito cooling.

“Devido à sua temperatura, promove o fechamento dos poros, Além disso, principalmente no caso dos minerais cor-de-rosa ou verdes, a visão da cor do mineral faz um relaxamento. Para aumentar ainda mais o fechamento dos poros e até diminuir a oleosidade, podemos deixar esses massageadores na geladeira, o que faz com que fiquem a mais ou menos a cinco graus centígrados e, com isso, diminuam a temperatura cutânea”, explica a dermatologista Mônica Aribi.

Eles também ajudam na melhor absorção de produtos de cuidados com a pele e promovem a firmeza da pele.

Ice Rollers

Acordou com o rosto inchado? Os ice rollers são feitos de materiais como o alumínio, que é colocado nas pontas para ajudar a reter a temperatura fria.

”Na nossa clínica, nós temos o costume de passar o ice roller no paciente pós-preenchimento ou após um laser mais ablativo, um laser que deixou a pele um pouquinho mais avermelhada. Eles têm essa temperatura baixa, ainda mais baixa que a dos minerais, porque nós deixamos no freezer e a temperatura do freezer é menor que 5 graus. Então, eles conseguem tirar a inflamação, fazer um efeito anti-inflamatório, melhorar a irritabilidade do procedimento e também prevenir hematomas, porque fazem vasoconstrição”, coloca Mônica.

Massageadores elétricos

E, claro, não poderíamos excluir os massageadores elétricos da nossa lista! “Estes emitem uma certa corrente elétrica. Então podemos até dizer que eles emitem uma radiofrequência de uma voltagem muito baixa. A força de vibração dele deve ser muito baixa para que não aumente e não estimule a produção das glândulas sebáceos”, declara Mônica.

Agora, é só escolher seu favorito!

