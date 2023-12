Skincare de verão: tudo o que você precisa saber

A estação mais ensolarada está entre nós, e intensificar os cuidados com a pele é fundamental. Tudo porque a exposição ao sol pode causar queimaduras, pigmentações indesejadas, envelhecimento precoce e, inclusive, elevar a probabilidade de desenvolver câncer de pele. Pensando nisso, separamos o que não pode faltar no seu skincare de verão.

Quais produtos devem fazer parte do skincare de verão?

Sabonete líquido para o seu tipo de pele, hidratante, vitamina C e filtro solar são as indicações de produtos para pele da dermatologista Michele Kreuz.

Como deve ser a limpeza da pele no verão?

A recomendação da médica é limpar a pele duas vezes ao dia, na hora em que acordar e antes de dormir.

“A limpeza excessiva acaba ‘retirando’ a gordurinha natural da pele, que tem a função de barreira contra micro-organismos, predispondo a infecções de pele.”

Como hidratar a pele no verão

Esqueça a ideia de que hidratação não é necessária em tempos ensolarados. Na verdade, ela é crucial para manter a sua barreira cutânea saudável, impedindo infecções, surgimento de acne e descamações.

“A hidratação é importante porque, nos dias mais quentes, através do suor excessivo, perdemos muita água e nutrientes, que acabam levando à desidratação”, alerta.

Quantas vezes o protetor solar deve ser reaplicado? E qual FPS utilizar?

O protetor solar deve ser aplicado a cada 2 horas. Depois de mar, piscina ou sudorese intensa, a reaplicação também deve acontecer.

“Devemos intensificar o uso do filtro solar no verão, época em que estamos com o corpo mais à mostra devido ao calor intenso”, explica a especialista.

Diversos fatores afetam a quantidade de radiação absorvida pela pele, como a quantidade de protetor aplicada, a frequência da aplicação, a cor da pessoa, a localização geográfica e a hora do dia, de acordo com ela.

Mas é possível estabelecer uma indicação: para exposições mais intensas, principalmente quando a pele é branca, um FPS maior do que 50 é a melhor decisão. Em outros casos, o FPS 30 é o mínimo.

A importância da vitamina C no verão

A vitamina C é um antioxidante com capacidade de amplificar os efeitos do protetor solar e atuar contra os radicais livres. Ela também diminui rugas e linhas de expressão, enquanto aumenta a luminosidade da pele. A aplicação deve ser feita sempre antes do protetor.

A pele madura precisa receber algum cuidado específico?

A partir dos 25 anos, a produção de colágeno diminui e a perda da elasticidade na pele torna-se realidade para homens e mulheres. Depois da menopausa, quando o tecido é considerado maduro, o ritmo se intensifica fortemente, o que traz sinais de envelhecimento e mudanças importantes, como a textura mais seca. Exatamente por essa transformação, alguns cuidados precisam ser redobrados.

“A pele madura precisa de hidratação reforçada, pois é mais seca e predisposta a fissuras, infecções, coceira, etc”, pontua Michele, que completa: “é interessante, utilizar chapéu, óculos e roupas com proteção, além de caprichar no uso do filtro solar.”