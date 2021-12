Mari Maria lança nova coleção de maquiagem inspirada na Grécia

A marca Mari Maria Makeup, da youtuber expert em maquiagem e influenciadora digital Mari Maria, fecha 2021 e abre 2022 com um mais novo lançamento: a coleção Grécia de maquiagens composta por cores cintilantes e vibrantes inspirada na beleza e sensualidade da mulher grega dos tempos antigos.

Mari Maria diz que os novos produtos são para todo tipo de mulher. Ela diz que pensou as cores para os mais variados tons de pele. “A nossa coleção vem com uma paleta de iluminadores, de sombras e três batons. Essa novidade foi pensada e inspirada em mulheres, na simbologia das deusas, para que todas nós possamos se empoderar, se sentirmos ainda mais bonitas para assim nos transformarmos”, salienta.

Animada com o lançamento, a influenciadora ainda conta que está conciliando o trabalho com o momento mágico em sua vida, aguardando a chegada do segundo filho, Noah. Mari já é mãe do Davi de um ano, junto com o marido Rudy Rocha.

“É um momento muito gostoso e ao mesmo tempo é muito importante ter pessoas que nos ajudem porque para a gente conseguir conciliar tudo não é fácil, não existe uma super mulher que suporta tudo, cada uma de nós temos nossas fraquezas e dificuldades. Mas hoje conto muito com a minha equipe que ajuda demais, então com apoio deles é onde eu tiro tempo para testar produtos, formulação e cuidar de outras áreas da vida”, diz Mari Maria.

Sobre a chuva de palpites e críticas que costuma cair sobre a cabeça das mães e de empresárias, Mari diz que toda opinião construtiva é bem-vinda. “Quando eu tive o Davi eu lidei com vários tipos de opiniões. Assim que lancei minha base, tive que lidar com várias pessoas com pensamentos divergentes, então eu tenho um pouco mais de facilidade para enfrentar tudo isso”, explica.” Quando acontece, escuto as pessoas, acolho o que vejo que me fará crescer, porque não é só com o parabéns que a gente evolui.”

Lançamento da coleção

Toda nova coleção da Mari Maria, já está disponível nos sites e lojas da Sephora, Riachuelo, Renner, C&A, Panvel, Mari Maria Makeup e outros.

Da esquerda para direita: Batons Eos, Gaia e Hera

A paleta Afrodite de 12 tons, sendo 10 mattes e 2 cintilantes será distribuída a R$145,90, a paleta de iluminadores Atena com três tonalidades, pigmentadas e com brilho estará em torno de R$89,90, Batons Eos e Hera por R$32, 90, Gloss Gaia R$35,90. Para adquirir diretamente no site da Mari Maria todos os produtos clique aqui.