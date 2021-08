Fã de produtos de beleza, rainha Elizabeth usa maquiagem todos os dias

Mesmo aos 95 anos, a rainha Elizabeth mantém a vaidade ativa, sendo uma amante de produtos de beleza. Quem contou isso no livro The Other Side of the Coin: The Queen, the Dresser and the Wardrobe (em tradução livre, O outro lado da moeda: a rainha, a cômoda e o guarda-roupa) foi Angela Kelly, estilista de anos da monarca.

Angela, além de cuidar dos looks da rainha, também os desenha. E se você pensa que Betinha tem uma maquiadora exclusiva se engana, ela mesma faz a própria maquiagem todos os dias.

Ela só chama um profissional quando grava o discurso de Natal para televisão britânica. Marilyn Widdess é a maquiadora sempre requisitada neste momento.