Lançamentos incríveis de beleza: esmalte, maquiagem e cremes para o rosto

1. Efeito combinado

A vitamina C é uma conhecida companheira dos produtos antioxidantes. Na base, ela renova a pele e reduz linhas de expressão enquanto você tem cobertura luminosa e uniforme. Base Líquida Vitamin C Make B., O Boticário, 79,90 reais.

2. Reparos primorosos

A fórmula, que ainda leve extrato de shiitake branco, promete corrigir manchas escuras e evitar o surgimento de novas. Sérum Uniformizador com Vitamina e Esqualano, Biossance, 379 reais.

3. Gotas de luz

Da marca criada pela influenciadora Helena Bordon com a dermatologista Alessandra Fraga, o sérum garante brilho discreto à pele. Glow Drops, Hela Beauty, 159 reais, na Sephora.

4. Dupla em ação

Foram mais de 50 mil moléculas testadas para chegar à fórmula dos produtos que combatem as manchas escuras – a escolhida foi a 630, que dá o nome à linha. Cellular Luminous630 Antispot Fluido Preventivo FPS 50, 119,90 reais, e Sérum Dia e Noite, 149,90 reais, ambos Nivea.

5. Correção intensa

Com 96% dos ingredientes de origem natural, deixa a pele com aparência mais macia e firme. Loção Branqueadora Orchidée Impériale, Guerlain, 740 reais.

6. Multitasking

Além de clarear todos os tipos de hiperpigmentação, ainda tem ação antioxidante, hidratante, oferece proteção e acabamento perolado, ótima base para maquiagem. Pigmentbio Daily Care FPS 50+, Bioderma, 199,90 reais.

7. Com paixão

Depois de um ano de isolamento difícil para as solteiras, é hora de atrair novos romances. A coleção Xô Carentena estimula a encontrar o amor. Meu Esquema Preferido, Dailus, 10,90 reais.

8. Esotérico

Simpatias, astrologia e crenças inspiram a coleção Sorte nas Mãos. Esse tom com efeito holográfico pode ser usado sozinho ou como top coat. Confia no Tarot, Colorama, 5,50 reais

9. Lá do alto

A coleção Infinito é vegana, hipoalergênica e tem pincel diferente, para facilitar a aplicação. Com essa vibe de viagem estelar, tem brilho de sobra. Planeta e Órbita, Natura Una, 21,90 reais.

10. Boas memórias

Fãs de Friends já estão em polvorosa com o episódio de reencontro do elenco, lançado recentemente. Agora, o sexteto ganhou esmaltes só deles, com as melhores lembranças da série. Coleção Friends, Risqué, 6,59 reais (cada um).

11. Fala com as mãos

Passagem direta para a Itália, a coleção Muse of Milan se inspirou na cidade da moda para criar cores com toque retrô. Fall-ing for Milan e My Italian is a Little Rusty, OPI, 38,90 reais (cada um).

12. Ela chegou!

Cruella é a vilã mais estilosa da Disney e vira protagonista no filme que leva seu nome. Para além da trama, suas roupas e beleza fascinam e inspiraram essa coleção. Paleta de sombra X 8: Cruella To Be Kind, 359 reais, Blush Duo Split Pan, 239 reais, Batom Retro Matte Líquido Mayhemmed, 139 reais, tudo M.A.C.

13. Manda beijo

Com novo formato, fórmula e fragrâncias, a linha mais vendida da Avon é relançada com 60 cores e quatro acabamentos diferentes. Batom Avon Ultra Mattelizado Rosa Deslumbrante, Avon, 24,99 reais.

14. Opções mil

A influenciadora Rica de Marré lançou uma coleção com 12 produtos veganos. Paleta de sombras Augíssima, Vult, 59,90 reais.

15. Ma che bello

A segunda colaboração com a influenciadora italiana Chiara Ferragni tem uma paleta completa, três batons e a máscara de cílios. L’Absolu Rouge Drama Matte #160 Party-goer, 179 reais, e Máscara de cílios Monsier Big, 179 reais, tudo Lancôme, na Sephora.

16. 4 em 1

Leva ácido salicílico, ácido hialurônico e antioxidantes – nas pesquisas, usuárias relataram melhora na textura e uniformidade da pele. Promete duração de 24 horas. Base-Sérum Even Better Clinical, 289 reais, Clinique.