Antes e depois: Mari Maria ensina como fazer o delineado tendência da vez

Você provavelmente conhece Mari Maria das redes sociais. Youtuber expert em maquiagem e influenciadora digital apaixonada pelo tema, ela acaba de expandir sua linha de beleza, a Mari Maria Make-Up, que além de contar com pincéis e máscaras de cílios, agora apresenta uma base/corretivo matte poderosa (nós testamos!), em dez tonalidades diferentes, seis opções de batons líquidos com textura matte, uma caneta delineadora e três paletas, que variam entre sombras, iluminadores e contorno/blush.

Uma das especialidades dela, basta gastar alguns minutinhos em seu perfil do Instagram para notar, são os tutoriais de maquiagem, sempre muito didáticos. Aqui, no MdeMulher, ela veio ensinar um passo a passo detalhado e exclusivo para você reproduzir em casa um delineado duplo colorido, metade preto, metade cor-de-rosa e 100% tendência.

Valendo!

Você vai precisar de*:

Caneta delineadora Cat Eyes Mari Maria, R$ 30

Batom Líquido Matte Mari Maria (cor: Atomic), R$ 29

Base e Corretivo de longa duração Matte Velvet Skin Mari Maria, R$ 55

Pincel chanfrado para olhos de sua preferência

Pincel próprio para base ou corretivo

Paciência e dedicação, pois é basicamente disso que é feito um delineado gatinho

Primeiro passo: faça a base do delineado preto

Comece fazendo o traço base do delineado preto – para isso, use uma caneta delineadora ou delineador na textura de sua preferência (líquido, em gel, lápis…). A dica da Mari, para não errar no tracinho, é evitar esticar a pálpebra, aplicando o delineador direto no olho (use um espelho posicionado na altura das sobrancelhas para enxergar melhor). Nesta etapa, não é necessário puxar o traçado para além da pálpebra móvel.

Segundo passo: construa o “gatinho”

Já com a base do traçado pronta, posicione a caneta na parte externa da pálpebra, e puxe o “gatinho” do delineado preto, de maneira que o traço, mais grosso, chegue quase até a base da sua sobrancelha. Caso necessário, preencha com mais ou menos produto, e vá fazendo correções pontuais com auxílio de base ou corretivo e pincel próprio.

Terceiro passo: reproduza o mesmo traçado no outro olho

Sem grandes segredos por aqui: após finalizar o delineado no olho que você escolheu iniciar a maquiagem, reproduza os mesmos passos no outro olho, lembrando de começar construindo a base do delineado e, só depois, de puxar o gatinho. Não se esqueça, também, de usar o corretivo como seu aliado se você borrar o traço (coisa mais normal do mundo, viu?), aplicando o produto com pincel para deixar tudo mais preciso.

Quarto passo: comece a construir o tracinho colorido

Você não precisa ter um delineador colorido em casa para fazer um delineado duplo. A Mari, por exemplo, escolheu usar um batom líquido cor-de-rosa para criar o segundo tracinho, mas as opções são variadas. Dá para fazer com sombra em pó, com sombra líquida, com batom cremoso… o imprescindível, aqui, é usar um pincel com a ponta chanfrada, próprio para esse tipo de traço, que vai te ajudar bastante na hora de aplicar o produto de sua escolha com mais precisão.

Coloque um pouco do produtinho, na cor de sua preferência, no dorso da mão para facilitar na hora de pegar o produto com o pincel. Depois, use o delineado preto como referência e faça um traço na linha logo acima dele, acompanhando o desenho já existente – o segundo traço deve terminar um pouquinho antes do primeiro. Se preferir, vá aplicando a cor aos poucos, com bastante paciência, deixando os retoques para depois.

Errou? Corretivo, corretivo e corretivo!

Quinto passo: mais uma vez, reproduza um traçado similar no outro olho

Vá para o outro olho e repita o processo indicado no passo de número quatro. Se você for do tipo que gosta de ousar na maquiagem, use uma cor diferente em cada um dos olhos – a atriz Tati Gabrielle adotou a tendência e ficou bem bom!

Volte com a caneta delineadora preta e faça os retoques no traço de nº 1, caso o rosa tenha passado a linha do delineado inicial. Faça isso nos dois olhos.

Complete o look com um batonzão

Use um batom – que pode ou não ser o mesmo que você aplicou nos olhos – para dar os toques finais à maquiagem, que ganha ainda mais destaque com a adição de máscara de cílios. Se quiser um make bem ligado nas tendências atuais, aplique gloss transparente nos lábios em vez de batom, e complete com bastante iluminador.

E… voilá!

Poxa, nenhum defeito, hein?

*Os produtos da linha Mari Maria Make-Up estão à venda tanto no e-commerce quanto nas lojas físicas da Sephora Brasil.

Ah, no ‘Bonita pra Caramba’, o novo quadro do IGTV do MdeMulher, Mari Maria ensinou esse mesmo passo a passo, em vídeo. Play para ver o make em movimento!