A maquiadora Maili Santos revela as tendências de maquiagem em 2021

Ano novo, novos hábitos e novas paixões quando o assunto é maquiagem. Com toda a crise iniciada em 2020, a grande especulação internacional é que as makes naturais ganhem mais destaque em 2021 – ideais para ficar em casa ou valorizar belezas únicas. A maquiadora baiana Maili Santos (@mailisantos_) reforça o palpite e acredita nessa tendência.

Isso obviamente não significa que as brasileiras vão parar de ousar nas makes coloridas e glossy. Inclusive, com o uso obrigatório das máscaras em virtude da pandemia do novo coronavírus, olhos e sobrancelhas ainda devem manter todo o destaque nos looks.

Delineado gráfico, sobrancelhas volumosas, cores com glitter, neon e textura, serão algumas das muitas apostas na hora de sair do tradicional.

Para Maili, antes de qualquer maquiagem é necessário focar no cuidado com a pele. “Skincare e massageadores continuarão sendo tendência para 2021, inclusive rolinhos de Jade, que podem ser usados para lavar o rosto, passar óleos e hidratantes antes da maquiagem, para massagear a pele no tempo livre – quem escolhe a utilidade é você”, diz.

A maquiadora, que é uma pessoa com deficiência e depende da cadeira de rodas para se locomover, criou um projeto para estimular a autoestima das mulheres. Ela oferece um curso de maquiagem e autoamor e as matrículas podem ser feitas através do Instagram @studiomovelmailisantos.

A seguir, a maquiadora indica alguns looks que devem fazer sucesso.

Delineado gráfico

Parece difícil, mas é só questão de treino e faz a maior diferença no visual. Não tem regras de cores e estilos, basta soltar a imaginação. “Além de ter todo seu charme ele pode ser feito em diversas cores e acabamentos, como o opaco ou o vinílico. Antes, eu achava um pouco diferente, mas hoje virou o meu queridinho”, explica Maili.

Make natural

Essa é a tendência coringa para 2021, que vai da reunião de trabalho no Zoom ao happy hour online com as amigas. “Antes de se amar com maquiagem, você deve se amar sem. A pintura deve ser mais um dos reforços para empoderar”, afirma.

Gloss nos lábios e pálpebras

Muitas novas fórmulas acabaram com a reclamação de que o gloss seria pegajoso demais. Agora, o produto dá um aspecto brilhante, sem atrapalhar o uso prático da maquiagem. “É usar e brilhar por aí. Gloss nas pálpebras e na boca, além de dar aquele efeito lindo na pele, salva na hora da correria”, conta.

Supercílios

Os cílios postiços e as máscaras viraram itens impossíveis de abrir mão. As marcas estão lançando fórmulas que entreguem ainda mais volume. “Supercílios vão cair no gosto da mulherada”, comenta a maquiadora.

Coloridas

Os tons vibrantes entraram com toda força em 2020 e a tendência se arrasta para 2021. “Verde, amarelo, rosa, use e abuse das cores da sua paleta”, indica Maili.

Sombra nos cantos dos olhos

Além do ar futurístico, é uma opção divertida para quem gosta de inovar e ousar. “É uma tendência que vai tomar as redes sociais e influenciar muitas pessoas a criar em cima da ideia”, acredita Maili.

Metalizadas

Dos anos 1990 direto para 2021, as maquiagens metalizadas prometem tomar as redes sociais.