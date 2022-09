Olho esfumado simples: 4 tutoriais para descomplicar a maquiagem

Um belo olho esfumado pode ser mais simples do que você imagina. É, acredite, menos complicado que o delineador gatinho e você não precisa ser uma maquiadora profissional (ou muito habilidosa) para conseguir um bom resultado. Para te ajudar com truques, fomos em busca do Tiktok, que se tornou praticamente um arsenal de tutoriais.

Para um esfumado simples comece a maquiagem dos olhos antes do restante. Sim, pode parecer estranho, mas deixar a finalização da pele para depois vai tornar tudo mais prático. Se possível, use dois pincéis, um para esfumar e o outro para dar acabamento. Os mais indicados para esse trabalho são aqueles com cerdas longas e volumosas. Tenha paciência e mão leve!

Como fazer um esfumado simples sem erro?

Faça uma preparação de pele adequada, mas não passe base ou corretivo. O ideal é aplicar primeiro as sombras nos olhos, porque isso evita que resquícios de pigmento estraguem a pele já finalizada. Aplicar pó translúcido abaixo dos olhos também vai facilitar sua vida se a sombra esfarelar.

O primer ou fixador de sombra na pálpebra ajudam na pigmentação dos produtos que vem depois e também na durabilidade da maquiagem. Você pode seguir o formato dos seus olhos, ou alongá-los, puxando além do côncavo. O ideal na hora de esfumar é fazer movimentos circulares, com a mão bem leve.

Para ilustrar, temos Vanessa Rozan ensinando a fazer um esfumado duplo, com lápis e sombra:

Neste, a maquiadora usa apenas uma cor:

Abaixo tem uma forma diferente, o maquiador cria três marcações nos olhos e vai esfumando.

Ok, mas e com sombra líquida? A ideia é a mesma, mas a execução precisa ser um pouco mais rápida para que o produto não seque. Uma boa dica é ir depositando produto aos poucos.

Você pode estar se perguntando o motivo dos dois pincéis que citamos acima. Com o esfumado pronto, usando um pincel limpo você pode dar mais acabamento na hora que a pele estiver finalizada, evitando marcações de sombra, base ou corretivo. É possível fazer o mesmo apenas limpando o pincel sujo de sombra. E então, preparada para testar um olho esfumado?