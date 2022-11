9 produtos de maquiagem perfeitos para a pele negra

Talvez você já tenha sido impactada pelos vídeos de Tássio Santos nas redes sociais. Com talento e carisma, ele produz os conteúdos pensando na valorização da estética negra: são makes para qualquer ocasião; dicas de skincare acessíveis para quem gosta de beleza, mas não entende muito bem o mercado; e, claro, um olhar crítico sobre marcas, lançamentos e tendências. A seguir, o jornalista e maquiador profissional, à frente do Herdeira da Beleza, indica seus produtos de maquiagem preferidos para a pele negra:

1. Pó Compacto, R$ 69,90, Bruna Tavares na Beleza na Web

Resistente à água e com vitamina e na fórmula, este produto dá um efeito natural e aveludado para o make. “Indico para quem tem pele oleosa. O acabamento sequinho disfarça bem os poros, sem deixar aquele ar super seco e empoeirado.”

2. Iluminador, R$ 159, Fenty Beauty na Sephora

Rihanna sabe muito bem o que faz, e na sua linha de maquiagem não seria diferente. Entre os hits, o iluminador em bastão é a pedida, “principalmente para a pele retinta”. “São várias opções de cores, todas com acabamento lindíssimo.”

3. Corretivo, R$ 259, Lancôme

“Não marca naaada, então é ótimo pra quem tem linhas finas e olheiras e sofre com o corretivo craquelado.” Isso acontece porque a fórmula de alta pigmentação tem, além de uma boa cobertura, textura leve e efeito matte.

Continua após a publicidade

4. Paleta de sombras, R$ 429, NARS

São 16 cores entre cintilante, matte e brilhante, incluindo as favoritas da marca, Laguna, Orgasm e Taj Mahal. É uma paleta versátil por permitir as mais diversas combinações e intensidades. “As sombras da marca são muito boas, me lembram as da Pat Macgrath.”

5. Caneta Delineadora Power Stay, R$ 129, Avon

Um olho delineado bem feito merece uma caneta com aplicador preciso, de longa duração e pigmentação de qualidade. “Aparece bem até em peles retintas, sem ficar acinzentado.”

6. Batom, R$ 24,90, Negra Rosa

Ele não transfere, tem textura líquida, alta pigmentação e acabamento matte. Seria o batom perfeito? “As opções de cores são lindíssimas, principalmente para quem procura um bom batom nude — tem ótimas opções para a pele retinta. Adoro!”

7. Base Líquida com FPS 15, R$ 56,90, Negra Rosa

“É uma das melhores opções que temos no mercado nacional, e comparando com o internacional também. É um excelente produto, pelo custo benefício entre preço x resultado.”

8. Blush, R$ 149, Rare Beauty na Sephora

Disponível em 11 cores e dois acabamentos (matte e glow), este blush líquido tem longa duração e dá aquele efeito de pele saudável. “Os blushes são lindos e, sobretudo, pigmentados em peles negras. Selena Gomez arrasou com a marca!”

9. Máscara de Cílios, R$ 189, Too Faced

Sua fórmula é movida a colágeno e tem acabamento bem preto. “Não se fala muito sobre isso, mas existem algumas opções no mercado que deixam um aspecto acinzentado em cílios mais escuros de pessoas com a pele retinta.”