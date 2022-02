Além de Rihanna, veja quais famosas também serão mães em 2022

Depois de meses de rumores e especulação sobre o assunto, foi confirmada a gravidez da cantora Rihanna, que espera seu primeiro bebê com o rapper A$AP Rocky. A revista People publicou nesta segunda-feira fotos do casal passeando pelas ruas do Harlem, em Nova York, enquanto Riri desfilava com jeans e um sobretudo rosa semiaberto, exibindo o barrigão. Mas ela não é a única prestes a ser mãe neste ano. Confira a lista de celebridades brasileiras e internacionais que fazem parte do baby boom de 2022:

Kylie Jenner

A caçula das irmãs Kardashian-Jenner, a influencer e empresária Kylie Jenner, de 24 anos, espera seu segundo bebê com o namorado, o rapper Travis Scott. O casal já tem a pequena Stormi, de três anos, que nasceu em 1 de fevereiro de 2018. Seu irmãozinho ou irmãzinha deve chegar ao mundo no mesmo mês.

Jennifer Lawrence

Quem também está prestes a dar à luz é a atriz Jennifer Lawrence, de 31 anos, uma das estrelas do sucesso Não olhe para cima, na Netflix. Ela espera seu primeiro filho, fruto do relacionamento com Cooke Maroney, com quem se casou em 2019. O casal tem sido bastante discreto sobre a gestação, não tendo revelado o sexo ou nome da criança.

Maria Flor

Quem também vive a primeira gestação é a atriz Maria Flor, de 38 anos, que espera um menino do seu casamento com o escritor Emanuel Aragão. Ela está na reta final da gravidez e adora postar fotos do barrigão nas redes sociais. Maria Flor e o marido estão juntos há seis anos e têm um canal no YouTube onde falam sobre relacionamentos e dão conselhos aos seguidores.

Bárbara Evans

Depois de um longo tratamento de fertilização assistida, a modelo Bárbara Evans, de 30 anos, espera sua primeira filha, Ayla. Além da dificuldade para engravidar, ela enfrentou uma perda gestacional: incialmente, estava grávida de gêmeos, mas, infelizmente, um dos fetos não sobreviveu.

Andressa Urach

A apresentadora Andressa Urach, que já é mãe de Arthur, de 16 anos, espera seu segundo filho aos 34 anos. O bebê, que se chamará Leon, é fruto de seu casamento com Thiago Lopes.