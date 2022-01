Em alta, a make metalizada traz alegria e sofisticação ao visual

É pelas mãos do maquiador Nicolás Berreteaga, da Dior, que mostramos como combinar o efeito metalizado à pele nada com muita criatividade.

As celebrações do novo ano podem ter passado, mas as produções metalizadas seguem em alta na temporada. Olho tudo e boca nada, e vice-versa, estão valendo desde já!

No exemplo acima e abaixo, a sombra prateada se espalha por toda a pálpebra móvel até as têmporas, criando um efeito iluminado de impacto. Basta aplicar um batom glossy escuro e trocar os acessórios que você estará pronta para outra ocasião.

A pele hidratada e bem cuidada no verão permite que você se arrisque nos acabamentos. Na foto acima, o vermelho vai bem (e muito) nos lábios ou nos olhos bem marcados, contrapostos pelo efeito perolado discreto. Em seguida, a sombra lilás aplicada do centro para fora, com leve esfumado no canto exterior, garante movimento no olhar.

Continua após a publicidade

Para criar em cima de uma base neutra, mergulhe de cabeça nas referências molhadinhas em tons claros. Veja como a sombra azul acende sobre a pele nada, num formato gatinho nada convencional.

Se quiser elevar a inspiração arsty para um novo nível, escolha uma tonalidade mais escura de sombra (como abaixo) e preencha todo o contorno dos olhos. Com ajuda de um demaquilante e um cotonete, você consegue criar desenhos geométricos para variar no “olhão tudo”.

Em seguida, o clássico esfumado dourado ganha fôlego com desenho alongado e ponto de luz no canto interno. As unhas vermelhas dão o toque final para a paleta de terrosos metalizados.

Nail art Stephani Mauricio (@flossy.mob) • Assistentes de fotografia Murilo Stabile e Rodrigo Oliveira • Assistente de produção de moda Lucas Rodrigues • Modelos Bela Carfer (Way Model) e Aline

Carvalho (Way Model) • Tratamento de imagem André Kawa • Agradecimentos 3T Locadora de Equipamentos Fotográficos