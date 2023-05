É muito importante pensar em todos os detalhes do casamento com muito apreço, afinal, é uma data com muitíssimos registros que você vai lembrar para sempre. A maquiagem e o vestido de noiva são pontos bem importantes, e é interessante ter uma coesão entre eles. Uma das tendências de make este ano vai do clássico ao etéreo, algo visto nas passarelas nas semanas de moda internacionais e também nas pesquisas do Pinterest. Nosso foco, aqui, é explorar esse lado mais lúdico e mostrar que é possível conversar com o grande dia.

O etéreo está ligado ao celestial e natureza. Traduzindo isso para um visual, pensamos em brilho, cores delicadas e certas particularidades. Na maquiagem, estamos falando de cílios mais marcados, iluminador holográfico, blush nas têmporas ou uma finalização de pele mais glossy. É super possível adequar essas referências ao casamento.

A maquiadora Carolina Della Nina conta que “as noivas preferem algo mais clássico, próximo do que estão acostumadas”. Mas, ainda assim, não são todas que costumam combinar a maquiagem com o vestido, o que abre espaço para trabalhar makes mais ousados e diferentes. Carolina já maquiou noivas que buscavam algo fora do usual, flertando com o mais angelical e lúdico.

Com base nisso, temos aqui 7 inspirações de maquiagens etéreas para noivas:

Maquiagem para noivas: brilho etéreo

Se você está pensando em fazer uma maquiagem com uma pegada diferente, explorando cores e texturas, claramente quer fugir do convencional. O brilho é uma boa forma de trabalhar com o etéreo e ainda manter a estética de noiva, ele pode vir tanto nos olhos, quanto em pontos de luz no rosto.

Cílios de boneca para noivas

Zendaya sempre entrega makes impecáveis, na melhor tradução possível de etéreo. Na imagem acima, ela está angelical com tons rosados e nude, deixando o foco nos cílios de boneca.

Maquiagem rosa cintilante para noivas

Temos que parar de pensar que noivas não podem inovar e/ou ousar em suas maquiagens. Tudo tem a ver com gosto! O etéreo remete a brilho e também as cores. A maquiadora Carolina Della Nina citou que quando usou esse estilo em noivas, trabalhou com tons de rosa e laranja, bem fada.

Cores e brilho no lugar certo

Juntando o brilho com as cores, temos maquiagens que passam uma ideia ainda mais celestial. A maquiadora brasileira Savana Sá adora usar texturas, cores e formas em seus makes. A da foto acima consegue sintetizar essa estética etérea e funciona muito bem com casamentos mais modernos.

Minimalismo etéreo

A beleza está nos detalhes e aqui temos um ótimo exemplo disso. Olhando para essa maquiagem poderíamos dizer que não se adequa com a estética etérea, mas o delineado branco nas extremidades dos olhos e os cílios marcados garantem um tom celestial para esse visual. É uma produção que consegue ser minimalista e diferente.

Têmporas e côncavo iluminados

Trazer cores vibrantes para os olhos remete a uma produção mais conceitual e moderna. Pensando em fotos e vídeos, esse tipo de maquiagem fica muito bonito. Caso você queira explorar a têmpora mais marcada, é possível usar tons mais claros e que não sejam tão contrastantes com seu tom de pele. O estilo anti-bride tem tudo a ver com este tipo de maquiagem.