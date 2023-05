Casamento: Saiba como escolher o local da cerimônia

Praia, jardim, fazenda… são tantas opções que fica difícil escolher o local onde você quer fazer seu casamento. Além da preferência dos noivos, é preciso considerar o orçamento, a quantidade de convidados, a logística, entre outros fatores. Pensando nisso, conversamos com especialistas no assunto que ajudam a entender como escolher o local da cerimônia.

“O planejamento da cerimônia precisa estar alinhado com o local escolhido. Seja decoração, acústica, fotografia ou até mesmo o acesso, tudo varia conforme o ambiente. Por isso, a partir dessa escolha que o cerimonial define todos o restante”, explica a cerimonialista Renata Delduque.

Quantidade de convidados

Existem espaços pequenos que não abrigam um número grande de pessoas, assim como alguns que são muito grandes e não harmonizam com uma lista enxuta, explica a profissional. Desse modo, saber quantas pessoas vão é necessário na hora de decidir o local, evitando problemas com excessos ou faltas.

Orçamento para o local de casamento

Não é novidade que casamento é caro, mas é preciso saber quanto você está disposta a pagar. Quando falamos sobre locação, é importante que o contrato não passe de 15% do seu orçamento, caso contrário o restante dos serviços pode ser prejudicado por falta de dinheiro.

“Priorizar um mini wedding é uma excelente saída para quem tem pouco dinheiro disponível, ainda mais se for um elopement [estilo intimista]. Nesse caso, recomendo lugares que não exijam muitas coisas externas, por já possuir estrutura, como um restaurante”, diz a cerimonialista Silvana Queiroz. Se tiver dinheiro a mais, o destination wedding, a prática de se casar fora da região em que você vive, é uma possibilidade, ela completa.

Estações do ano

As estações quentes, como o verão, pedem locais mais refrigerados e abertos, enquanto as chuvosas, como o outono, devem considerar salões fechados e toldos, segundo Renata Delduque.

Desejos alinhados às necessidades

Sonhar com o dia do casamento é algo bem comum aos casais, que imaginam milhares de detalhes. Estes, no entanto, dependem do local, de acordo com a especialista. Se quiser um jantar, por exemplo, a cozinha precisa ser apropriada para receber o volume de comidas e ser de fácil distribuição. Por outro lado, o ambiente é importante para criar o ar que você quer passar: algo mais clássico e sofisticado talvez combine mais com casas antigas ou hotéis de luxo, enquanto um jardim pode ser mais acolhedor e familiar.

Infraestrutura do local

Mobília, serviço e formas de acesso não devem ser desconsiderados pelo casal. Esses aspectos podem baratear ou elevar o custo do casamento, além de tornar mais prático ou não, pontuam.

Acesso e deslocamento dos convidados

Se você convidar idosos e pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, precisa pensar na acessibilidade do espaço. Se a festa e o casamento acontecerem em espaços diferentes, também é importante que o tempo de deslocamento seja curto para facilitar o transporte dessas pessoas.