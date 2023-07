Maquiagem para iniciantes: o passo a passo perfeito para começar

Começos nem sempre são fáceis – mesmo na maquiagem. Seja para preparar a pele, desenhar a boca ou ganhar durabilidade com uma finalização específica, a vontade de se maquiar empata com algumas dificuldades no meio do caminho. Mas tudo pode ser facilitado caso você siga as instruções de cada etapa que deixamos aqui. Vamos ao passo a passo de maquiagem para iniciantes?

Preparação de pele para a maquiagem

Não há como negar: o skincare antes do make faz toda diferença! “Lave o rosto, passe hidratante, use protetor solar e, só depois, comece a criar o visual”, recomenda o maquiador Emerson Damas. Esse preparativo é essencial para que sua pele permaneça saudável e, também, para que a maquiagem dure mais e com mais qualidade, sem craquelar, por exemplo. Quem possui poros dilatados, pode ainda incluir sérum, e, se desejar maior durabilidade, cabe uma blindagem.

Tipos de produtos para maquiagem

Quem prefere uma cobertura natural encontra nos produtos em creme seu objeto de desejo. “São também os mais recomendados para iniciantes, pela facilidade de esfumar que oferecem”, de acordo com o especialista. Se a intenção for um acabamento matte, maquiagem em pó leva a melhor. “As esponjas são ótimas para espalhar os primeiros, enquanto o pincel é melhor para os segundos – mas isso pode variar conforme sua preferência.”

Produção da pele

Aplique o corretivo em suas olheiras e manchas, depois espalhe com batidinhas da esponja ou pincel. Feito isso, caso queira uma cobertura um pouco maior, passe, de pouco em pouco, a base na sua pele, repetindo as leves batidas.

Contorno e iluminação

A função do contorno é trazer sombra, devolvendo a profundidade ao rosto depois da base retirá-la, enquanto a do iluminador é gerar destaque a algumas partes do nosso rosto, diz Emerson.

“Eu recomendo fazer o contorno com uma regra de 3, 2 e 1: 3 dedos do maxilar pra cima, 2 dedos entre a boca e o final do contorno e 1 dedo dos cílios inferiores pro malar”, explica. Sobre o iluminador, ele sugere aplicar na ponta do nariz e do queixo, no arco do cupido, embaixo das sobrancelhas e no cantinho dos olhos.

Como selar a maquiagem

Uma maquiagem que dura mais é, antes de mais nada, uma produção que foi selada. “Esse processo acontece a partir da aplicação de pó no centro do rosto, na testa e embaixo dos olhos, através de esponjas triangulares, que alcançam melhor os cantinhos da face”, esclarece. Uma dica é seguir a técnica baking ao passar o produto abaixo dos olhos, esperando alguns minutinhos antes de tirar o excesso, para que a fixação seja maior.

Como aplicar o batom

“Mantenha os lábios hidratados, pois ajuda no acabamento e durabilidade do produto. Para quem gosta de uma boca mais marcada, contorne-a com lápis antes de colorir todo o lábio. Agora, se prefere um look mais esfumado, aposte no pincel de esfumar pequeno e esfume as bordinhas”, comenta o maquiador. Na hora da aplicação, comece a passar o batom em si no centro dos lábios, porque ajuda a não exagerar no produto.

Dica final

“Já que estamos falando de pessoas que estão começando, confiar no processo é essencial. Tenha paciência, cuidado e mãos sempre muito leves! Por fim, aplicar os produtos cremosos na mão e pegar com o pincel tirando o excesso é ótimo, pois ajuda na construção de camadas “, termina Emerson.