Maquiagem simples e versátil para várias ocasiões

Tem dias que precisamos sair cedo com uma maquiagem que vai durar horas e adequada para mais de um compromisso. Será que é possível esse visual coringa com uma make para o dia a dia? Fomos atrás de profissionais para sanar certas dúvidas sobre isso. Dá para fazer o look simples, durável e ainda incrementá-lo para diferentes ocasiões!

As maquiadoras Carolina Della Nina, da Naked Fotografia — estúdio de São Paulo focado em retratos femininos —, e Lais Barreto, do salão TP Beauty Lounge — que atende famosas como Sharon Menezes, Carol Castro e Júlia Rabello —, no Rio de Janeiro, compartilharam truques e recomendações para uma maquiagem prática e versátil. Vamos às dicas!

Qual a melhor preparação de pele para a make durar o dia todo?

O segredo é a hidratação, mas dá para usar outros produtos de aliados, como o protetor solar e um pó compacto ou translúcido para selar tudo que foi usado no rosto. “Hidratar a pele é essencial para a base segurar o dia todo e não sair antes da hora nem craquelar. Inclusive para quem tem pele oleosa, que deve usar os hidratantes em gel mais levinhos. Recomendo o uso um protetor solar mais sequinho e que dê pra controlar com um pó compacto ao longo do dia”, diz Carolina Della Nina. O mesmo vale para o corretivo, se for usar um de longa duração “hidrate a área dos olhos para um aspecto melhor da pele no fim do dia”.

Olho esfumado ou delineado gatinho?

Um delineado gatinho é um hit, fica poderoso com um batom vermelho ou cor de boca e consegue ser ideal para um dia de trabalho no escritório ou um evento que exija uma produção mais elaborada. Entretanto, acordar cedo e brigar com a canetinha é um desgaste muitas vezes desnecessário.

“O esfumado é mais prático porque você consegue ir construindo camadas, se quer mais escuro ou não, e também porque muita gente ainda sofre na hora de fazer um delineado”, explica Carolina. Lais Barreto, maquiadora do salão TP Beauty Lounge, no Rio de Janeiro, concorda: “olho esfumado é um coringa! Serve para qualquer ocasião”.

Para te ajudar nesta maquiagem, temos um guia de esfumado para diferentes tipos de pálpebra com dicas da maquiadora Vanessa Rozan.

Como fazer a make dos olhos durar?

Para que esse look renda o dia todo, temos dicas também! “Use uma sombra cremosa ou até mesmo um lápis de olho e em seguida aplique em cima uma sombra em pó. Esse combo não tem erro na hora da durabilidade”, recomenda Carolina Della Nina.

Quais cores investir?

O esfumado é a aposta para os olhos das duas profissionais entrevistadas para essa pauta. Mas e quanto as cores? Tons terrosos geralmente não tem erro, mas podem não agradar todo mundo. Carolina Della Nina indica uma saída: “As cores neutras são sempre coringas nessas horas, e podemos pensar em sombras mais rosadas também. Uma champanhe ou dourada com mais brilho ficam lindas para usar durante a noite”. E uma dica de ouro: reaproveitar produtos. “É legal lembrar também que você pode usar seu blush, iluminador e bronzer como sombras!”, completa a maquiadora.

E quanto ao batom?

Já demos a dica do batom vermelho, que é infalível mesmo quando a sua pele está apenas com uma base levinha. Logo, queremos truques para que essa boca também tenha durabilidade. “Os lápis de boca ajudam muito a manter a cor por mais tempo quando usados antes do batom em bala. Os batons líquidos também são ótimos na fixação, mas não esqueça de hidratar bem os lábios antes de aplicá-los para não marcar demais as linhas da boca”, indica ela.

Fora os produtos com acabamento matte, o mercado tem muitas opções de maquiagens que duram horas. “Vale a pena investir em um de longa duração, daqueles que não saem por nada. Fora isso, levando-o com você, dá pra retocar quantas vezes você achar necessário”, indica Lais Barreto.

Como manter a maquiagem ao longo do dia?

Já sabemos que um olho esfumado é um look versátil e ótimo para qualquer ocasião, mas é essencial manter tudo, minimamente, intacto ao longo do dia, certo? Para que isso aconteça, os retoques são bem-vindos. “Eu gosto de usar um pouco de corretivo para retocar, e ando sempre com pó compacto translúcido na bolsa para a zona T”, indica a profissional.

“Se você sente que seu rosto está muito seco ou a base já está marcando muito linhas de expressão, sugiro também as brumas hidratantes”, completa Carolina Della Nina. Ela também explica que há diferença entre as brumas hidratantes e fixadores, que podem ter álcool e ressecar a pele.