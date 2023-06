Todas nós passamos uma infinidade de horas rolando pelo feed e procurando alguma inspiração para a maquiagem do dia, e com cada vez mais usuários é mais difícil encontrar maquiadores que fazem nossos olhos brilhar.

Além disso, quando finalmente encontramos algo interessante, é comum salvar e nunca mais retornar a essa pasta esquecida de ideias.

Por isso, investigamos 6 maquiadores brasileiros que você precisa seguir nas redes sociais e evitar todas aquelas horas de busca por inspiração. Veja só:

Angélica Silva

Angélica Silva é um dos nossos maiores talentos de beleza nacional, e tem apenas 28 anos. Ela é apaixonada pelo universo da beleza desde a infância, trabalhou em salões de cabeleireiro, varrendo e lavando os cabelos de clientes.

Durante a pandemia, Angélica decidiu se distrair maquiando e produzindo a si mesma. A partir de suas postagens no Instagram, a maquiadora ganhou a atenção e a admiração de marcas como Fenty Beauty e Sephora, e também de beauty artists de todo o país, alcançando 173 mil seguidores.

Se você está procurando looks glamourosos, elaborados e coloridos, ela é a maquiadora perfeita para você seguir.

Vanessa Rozan

Vanessa Rozan é maquiadora, consultora, pesquisadora de beleza e colunista da CLAUDIA. Por muitos anos, também foi fundadora e professora do Liceu de Maquiagem, onde formou diversos profissionais de beleza.

A profissional conquistou mais de um milhão de seguidores no Instagram com suas dicas que simplificam a maquiagem do dia a dia, além de fornecer truques de quais são os melhores produtos para a sua pele. Por lá, equilibra seus posts de inspiração com conteúdos sobre pressão visual, etarismo e padrões estéticos da sociedade.

Mas não se engane, Rozan também faz looks muito coloridos, especialmente durante a época de folia, se considerando a “rainha do Carnaval”. Vanessa é o exemplo perfeito de equilíbrio entre classe e cor em uma maquiagem só.

Continua após a publicidade

Andrey Batista

O maquiador de 26 anos nasceu em Florianópolis e, desde criança, mostrava sua criatividade, experimentando com técnicas de pintura. Foi só na faculdade de Design de Moda que a maquiagem apareceu na sua vida.

Dali, se matriculou em um curso específico e conseguiu um emprego em uma loja da MAC. Desde então, o artista conquistou mais de 4 mil seguidores no Instagram e conta com trabalhos para marcas como João Pimenta. Andrey Batista faz maquiagens atrevidas e gráficas, perfeitas para quem busca inspiração para eventos.

Mari Kato

Mari Kato atua há 12 anos e continua testando os limites da criatividade. Ela explora formas, texturas e cores em looks com nuances gráficas e um tanto surrealistas.

A maquiadora conta com um portfólio de trabalhos para grandes campanhas de beleza e publicidade para marcas, como a Avon, além de apoiar editoriais independentes de artistas, estilistas e modelos. Ela explora a maquiagem natural com elementos de criatividade.

Camila Anac

Aos 24 anos, Camila Anac já é especialista em pele negra, assinando a beleza de grandes nomes como Taís Araújo, Djamila Ribeiro, Jéssica Helen e Isabeli Fontana. Ela também coleciona trabalhos para marcas grandes, nacionais e internacionais, como Vult, Avon e Jean Paul Gaultier, e já foi responsável por looks icônicos de capas de revista – inclusive da CLAUDIA.

A artista é uma ótima fonte de inspiração para quem ainda está aprendendo a maquiar em pele negra, sem contar as diversas possibilidades de delineado que ela posta por lá.

Henrique Martins

Henrique Martins é conhecido por seus editoriais megacriativos. Ele maquia diversas celebridades, entre elas Gisele Bündchen, Sabrina Sato, Grazi Massafera, Ivete Sangalo, Izabel Goulart e Bruna Marquezine. No seu feed, você vai encontrar opções interessantes para maquiagens de festas e eventos mais extravagantes.