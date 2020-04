Dá para usar cor nos olhos de um jeito surpreendente e podemos provar

Não limite as infinitas possibilidades de destacar os olhos. Deixe que os contornos naturais comandem o visual e aposte na mistura de formas geométricas e orgânicas para um resultado minimalista com graça.

NOVO MOMENTO

São novos tempos para o delineado. Ele subiu um andar e chegou ao côncavo. Para um resultado moderno, vá de cor vibrante, sem máscara para cílios. Outra aposta é na formação de duplas de sucesso. O pink e o vermelho estão próximos no círculo cromático e, por isso, ganham vida quando combinados. Já a brincadeira dos quadrados desencontrados rende diferentes efeitos dependendo do ângulo.

EM CONTRASTE

Desfaça a rigidez do traço criando um contorno bem esfumado. Nas pálpebras, use o blush da bochecha, puxando a cor como uma extensão. O traço fluído também aparece nas texturas cremosas, que vieram para ficar. Feito com pincel chato de cerdas densas, o desenho é despojado, porém proposital, calculado. O rosa néon, na página ao lado, bem atual, marca presença por menor e mais delicado que seja o estilo da forma escolhida.

FICHA TÉCNICA

Beleza: Mari Kato

Modelo: Débora Wagatsuma