6 maquiagens coloridas inspiradas nos anos 80 para usar em festas

Os icônicos bailes de formatura dos anos 1980 inspiram cabelos poderosos e makes extrovertidos sem perder glamour

De ladinho

O blush que sobe às têmporas dá um toque retrô. Para não perder a naturalidade, invista em tons alaranjados ou rosados. O volumão do cabelo aparece após borrifadas de gel líquido. “Amasse com as mãos e prenda com grampos até sair de casa”, ensina Vito Mariella, de São Paulo.

Olhar de diamante

O côncavo alto, logo abaixo das sobrancelhas, tira o look monocromático do lugar–comum. “O delineador com glitter aumenta o glamour”, aponta a maquiadora Vanessa Rozan, de São Paulo. A pontinha puxada em direção às têmporas alonga o olhar.

Bota pra quebrar

Esfumado acobreado pode ser look de festa. Acrescente uma camada de gel com glitter flocado. “Use um pincel chato para depositar sem arrastar o que está por baixo”, indica Vanessa.

Splash!

O gloss furta-cor produz efeito molhado nos olhos – melhor ainda se tiver partículas de brilho. “Basta dar batidinhas com a ponta dos dedos”, diz Vanessa. A boca ganha volume com um batom de acabamento metálico.

Alta frequência

A sombra colorida se estende até a sobrancelha e o começo do nariz, intensificando o olhar. “O lápis preto ajuda nessa missão. Passe na linha-d’água superior e inferior”, ensina Vanessa.

Sobe o volume

Um babyliss de espessura fina cria cachos miúdos. “Escove–os para conquistar o efeito fofo e polido”, recomenda Vito. Tons pastel estão em alta e combinam entre si. Mude apenas a textura – como a sombra opaca com o gloss rosado – para dar ar festivo.