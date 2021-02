Este é o maior erro ao cuidar dos cabelos no verão, segundo hairstylist

No verão, muitas mulheres se inspiram na estação com mais luz do sol para também iluminar os cabelos. Segundo Max Gonçalves, hairstylist do Fil Hair & Experience, a procura por procedimentos como a escova progressiva também é maior.

No entanto, ele faz um alerta: fazer esses procedimentos químicos logo na alta temporada é o maior erro que as mulheres costumam cometer com as madeixas no verão. “Os cabelos já se encontram fragilizados e serão expostos ao cloro e à água salgada do mar. A dica é fazer pelo menos 15 dias antes ou depois de curtir o verão”, diz.

O melhor que você pode fazer pelo seu cabelo durante esta época do ano é investir na hidratação e nutrição dos fios. É isso que vai, por exemplo, combater o frizz, que se agrava no verão.

“As altas temperaturas dilatam as cutículas dos fios e, com isso, uma grande perda de água e de nutrientes acontece. Como defesa, os cabelos tentam absorver o máximo de umidade possível do ambiente, resultando assim no frizz”.

Investir em um bom leave-in com proteção solar e fazer uso diário é indicado por Gonçalves. “Use antes de sair de casa, durante a exposição ao sol e depois de cada mergulho, porque isso cria uma película protetora nos fios. As cutículas ficarão seladas, mantendo a aparência alinhada por muito mais tempo”, explica.

Como cuidar dos cabelos crespos no verão?

Para cuidar dos cabelos crespos que sofrem com os temidos “nós de fada” causados pelos ventos fortes, o uso de condicionador, leave-in diluído com água ou óleo de coco nos cabelos antes de passar pelo shampoo é a principal dica do hairstylist.

“Isso evita a quebra, a perda da forma natural dos cabelos e o ressecamento extra típicos dos cabelos crespos. No verão, os cabelos são lavados quase diariamente e, para que a frequência das lavagens não seja tão agressiva aos fios, use um shampoo leve, de característica low poo”, diz.

A principal dica para proteger os cabelos brancos e grisalhos

“Os cabelos brancos precisam de cuidados redobrados nesta época, e o uso de leave-in com protetor solar e UV é indispensável, não só nesta época do ano, como em qualquer outra”, diz ele.

O conselho de Gonçalves é para redobrar a hidratação e nutrição dos cabelos para reter o máximo de água e nutrientes dentro da fibra. Outra dica é evitar produtos que tenham cor para evitar o amarelamento dos grisalhos.

“Use uma vez por semana shampoo na cor violeta para mantê-los sempre branquinhos e prateados. O roxo é uma cor que combate o amarelado dos fios, mas em excesso pode tingir os fios, por isso uma vez por semana é mais indicado.

Usar filtro solar no cabelo é mesmo essencial?

“Sim! Ele forma um filme protetor, fazendo com que a perda de água e nutrientes sejam menores, além de proteger dos raios ultravioleta, que destroem as proteínas dos fios e também enfraquece a queratina, deixando-os fracos e quebradiços.”

Existem várias opções no mercado, um para cada tipo de cabelo. Para os mais finos, use leave-in na sua forma mais líquida para não pesar o cabelo. Já para os médios e grossos, escolha um na sua forma mais densa, em creme, indica o hairstylist.