14 produtos de beleza veganos para o seu dia a dia por até 70 reais

A sustentabilidade é um conjunto de práticas mais conscientes que geram impacto positivo na sociedade. Atualmente, as pessoas estão cada vez mais preocupadas em adotar bons hábitos para ajudar o planeta de alguma forma.

Uma pesquisa realizada pela Nielsen em 2019 mostra que 42% consumidores brasileiros estão mudando suas práticas de consumo para reduzir impactos ambientais.

Ainda de acordo com a pesquisa, a população também está mais consciente em relação às empresas, já que 58% dos entrevistados afirmaram que não compram de empresas que realizam testes em animais e 65% não compram de empresas com histórico de trabalho escravo. Além disso, 64% das pessoas se interessam por marcas que possuem as menores ofertas.

Se você é uma dessas pessoas e quer tornar sua rotina mais eco-friendly, sustentável e vegana, sem gastar muito, está no lugar certo. Nós separamos 14 produtos de beleza para o seu dia a dia, desde maquiagem até cosméticos para o rosto, corpo e cabelo para incluir nas comprar. Afinal, mesmo em casa, é importante ter momentos de autocuidado e amor próprio, né? Confira:

Maquiagem

A Natura tem alguns produtos veganos, como a Caneta Delineadora Faces, que é perfeita e super prática para fazer o famoso delineado gatinho. Outra opção é o batom líquido intransferível, que dispensa retoques e está disponível em várias cores!

Além disso, separamos o iluminador Golden Stick da Arielle Morimoto Cosmetics, que tem um brilho bem glow e ainda hidrata a pele. Para dias de makes artísticas, a Sombra Bionutritiva Azul da Bioarte é perfeita para se jogar na criatividade!

1) Caneta Delineadora preta – R$ 20,90 | Compre aqui

2) Batom Líquido Intransferível – R$ 36,33 | Compre aqui

3) Iluminador Golden Stick – R$ 37,97 | Compre aqui

4) Sombra Bionutritiva Azul – R$ 44,00 | Compre aqui

Cabelo

Para cuidar das madeixas no banho, a sugestão é o xampu e condicionador da Nativa SPA, linha do oBoticário. Se seu cabelo for cacheado ou crespo, você pode apostar no creme para pentear Kolene Cachos, que hidrata e deixa os fios com aquele movimento de comercial, sabe?

Já nos dias em que os cabelos estão pedindo um boom de tratamento, a máscara bomba de vitaminas abacate da Skala é a aposta certa. O pote de 1 kg dura muito, então aproveite! Já a máscara de tratamento Doctor Rícino da Novex também promete bons resultados para os fios, principalmente para quem busca crescimento forte e saudável.

5) Shampoo e Condicionador Nativa SPA – R$ 69,80 | Compre aqui

6) Máscara de tratamento Doctor Rícino – R$ 17,34 | Compre aqui

7) Creme para pentear Kolene Cachos – R$ 14,50 | Compre aqui

8) Bomba de vitaminas Abacate – R$ 7,70 | Compre aqui

Rosto

Para a limpeza do rosto, separamos o sabonete líquido facial Flor da Noite da Cativa, assim como o hidratante facial natural e vegano da Glory by Nature, que estimula a hidratação da área.

Agora, se você busca uma sensação de frescor e vigor na pele, aposte na Bruma Água floral de Camomila da marca Elemento Natural. Dica: ela também pode ser usada no preparo da pele antes da base.

9) Sabonete Líquido Facila Flor da Noite – R$ 51,21 | Compre aqui

10) Hidratante Facial Natural e Vegano – R$ 48,90 | Compre aqui

11) Bruma Água Floral de Camomila – R$ 59,00 | Compre aqui

Corpo

A rotina de cuidado vai além de produtos para rosto e cabelo. É importante reservar um tempo para hidratar e tratar o resto do corpo, por isso recomendamos o Combo Cuide-se Bem noite do O Boticário, que vem com uma loção hidratante e dois sabonetes para tomar aquele banho relaxante seguido de uma leve massagem depois de um longo dia.

As mãos também não podem ficar de lado e, como temos usado muito álcool em gel, elas podem ficar inclusive bem ressecadas. Então aposte no creme nutritivo para mãos Noz Pecã e Cacau da Natura.

Se você ama pintar as unhas e curte cores intensas, o Combo de Esmaltes CUTE & PSYCO da linha Intense by Manu Gavassi é uma boa opção. Ainda dá para se aventurar em inúmeras possibilidades de nail arts.

12) Creme nutritivo para mãos Noz Pecã e Cacau – R$ 14,30 | Compre aqui

13) Combo Cuide-se Bem noite – R$ 52,80 | Compre aqui

14) Combo de Esmaltes CUTE & PSYCO – R$ 39,09 | Compre aqui

