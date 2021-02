Influenciadoras não podem mais usar filtros em campanhas. Saiba o motivo

A ASA tomou a decisão após examinar dois exemplos de filtros que foram adicionados a conteúdos patrocinados no Instagram promovendo produtos de bronzeamento. A agência disse que os filtros não passam o efeito real do produto e acabam por enganar o consumidor.

A marca Skinny Tan, uma das examinadas pela ASA, divulgou um comunicado afirmando que a intenção por trás dos stories do Instagram não foi a de enganar os clientes, mas sim compartilhar comentários positivos do influenciador e experiência de uso e que, no entanto, entende perfeitamente a responsabilidade com o usuário futuro do produto. Apesar das primeiras ações serem muito importantes, Pallari diz que continuará a lutar pela remoção dos filtros de alteração facial do Instagram.