Fita micropore: o truque antirrugas de Hollywood funciona?

Os adeptos cortam e aplicam tiras de fita no rosto em direção a parte exterior, deixando esticadas as regiões que formam rugas. O processo dura horas, por isso muitas vezes é feito antes da pessoa dormir e o material só é retirado no dia seguinte.

Há quem aposte no método em momentos pontuais, quando a maquiagem é usada junto a fita transparente para que a aparência mais jovem apareça. Nesse caso, os modelos em formatos específicos para o chamado face taping ganham espaço, especialmente porque podem ser escondidos com mais facilidade.