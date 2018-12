Conheça tratamentos anti-idade para o corpo

Cremes e séruns que combatem o envelhecimento do rosto já fazem parte da rotina de beleza da maioria das mulheres. Agora, chegam às prateleiras embalagens bem maiores, com produtos anti-idade voltados exclusivamente para o corpo. “A pele como um todo sofre com o passar dos anos pela ação de fatores internos e externos. Entretanto, cada área tem características próprias e exige um cuidado específico”, explica o dermatologista Abdo Salomão, de São Paulo. Pernas e colo, por exemplo, possuem menos glândulas sebáceas. “A barreira de proteção natural é mais fraca que a da face, provocando ressecamento excessivo”, diz a dermatologista carioca Karla Assed. Já os tecidos da parte interna dos braços e das coxas têm tendência à flacidez.

Diferentemente dos hidratantes corporais comuns, os cosméticos recém-lançados contêm ativos antirrugas, antimanchas e firmadores já consagrados (e usados em cosméticos faciais). Em concentração e textura adequadas para essas regiões, reúnem três principais ações antienvelhecimento: hidratante, antioxidante e firmadora, que se completam na missão de adiar os sinais do tempo.

Ação Hidratante Os produtos anti-idade corporais se propõem a reforçar as barreiras da pele para que ela fique mais resistente às agressões. Procure no rótulo por ativos potentes, como o ácido hialurônico, responsável por reter moléculas de água na derme, e ômegas 6, 7 e 9, capazes de garantir a nutrição.

+

Ação Firmadora A perda de colágeno e elastina, proteínas naturais que dão viço e firmeza à pele, é inevitável, mas dá para desacelerar esse processo. Para evitar a flacidez, escolha cosméticos com carcinina (ativo protetor do DNA celular), extratos marinhos e vitamina C.

+

Ação Antioxidante Os famosos radicais livres atingem as células do corpo, comprometendo a estrutura da derme e levando ao surgimento de rugas e linhas finas. As vitaminas C e E reduzem essa ação nociva. “Elas aumentam o poder do organismo de reparar os danos acumulados e revitalizar a região”, diz Abdo Salomão.

Seus aliados

As novidades do mercado incluem versões para todos os bolsos

–

1- Loção Anti-Aging Corporal, Adcos, R$ 99*

2- Antirrugas Corporal Essencele, Profuse, R$ 169*

3- Firmador Q10 com Vitamina C, Todos os Tipos de Pele, Nivea, R$ 28* (400 ml)

4- Ideal Body Loção Sérum Corporal, Vichy, R$ 79,90*

