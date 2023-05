Esfoliação labial: como fazer e quais os benefícios

Você já deve ter ouvido falar de esfoliação labial. Assim como nosso rosto, pernas e bumbum, a boca também merece (e, às vezes, precisa) ser esfoliada. Esse procedimento é benéfico, remove as células mortas, o que melhora a hidratação e a produção de colágeno dos lábios. E, vamos ser sinceras, ninguém merece aquelas “pelinhas” que ficam soltando, principalmente no inverno.

Importante dizer que não é todo mundo que precisa de esfoliação labial. “Não se mexe em time que está ganhando. Se a sua boca está bacana, bonita e não está ressecada, acredito que vale a pena uma esfoliação severa. É recomendado um peeling leve para renovar as células. Do contrário, acaba causando um ressecamento na boca”, indica Dileia Rocha, especialista em Master Lips, fundadora do salão Easy Lips, em Ipanema, no Rio de Janeiro. Vamos para os benefícios e como fazer esfoliação nos lábios?!

Quais são os benefícios?

Os lábios precisam de cuidados para saudáveis. A esfoliação remove as células mortas, o que auxilia na hidratação, pois os produtos aplicados consegue desempenhar um trabalho melhor. Além disso, há um estímulo para renovação celular, produção de colágeno, deixa os lábios mais hidratados e com um viço, facilita a penetração de hidratantes e a passar batom.

Como fazer uma esfoliação labial?

É possível esfoliar os lábios em casa com produtos naturais. Dileia sugere usar açúcar e um sabonete, para fazer uma espuminha. Outros ingredientes como mel e azeite de oliva também são bem-vindos. Faça uma misturinha e massageie os lábios com os dedos ou uma escova de dentes, de forma bem suave.

“Você tem que fazer movimentos leves, para não formar ferida. A mucosa é muito delicada, se você for com muita força, você esfola, acaba ferindo e não é essa a intenção. A ideia é retirar as células mortas”, completa.

Veja abaixo um vídeo:

Quais os cuidados?

Após o procedimento, sua boca vai ficar bem sensível, então é bom ficar longe de alimentos cítricos para não manchar a pele, assim como café e outras bebidas quentes, para não causar lesões. “Evitar fumar no dia, porque o filtro aquece muito os lábios e quando a pele está fina ele queima os lábios e é importante usar um hidratante com filtro solar.”, recomenda também Dileia Rocha.

Com qual frequência fazer?

A esfoliação labial pode ser feita uma vez por semana ou cada 15 dias, isso vai de acordo com sua boca. “Se for um lábio muito ressecado, vale fazer uma vez por semana. Diferente do peeling, que é mais agressivo, então deve ser feito a cada 15 dias”, completa a especialista.

Produtos prontos específico para esfoliação labial em casa valem a pena?

Como citamos acima, a esfoliação retirar as células mortas, estimular o colágeno, facilitar a hidratação. Hoje em dia, há opções no mercados de produtos específicos para esfoliação labial. Dileia disse que essas itens estão liberado, mas faz uma ressalva. “É uma coisa que deve ser feita a cada 15 dias, não pode ficar fazendo toda hora. Por que as pessoas que têm em casa acham que pode ficar esfregando toda hora e isso acaba com a boca”.

Vale citar que é importante também não arrancar as pelinhas da boca e manter uma boa alimentação, não basta hidratar os lábios se você não bebe água. Então, bora esfoliar os lábios?