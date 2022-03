Os cuidados que você precisa ter para sobrancelhas bonitas e saudáveis

Arredondadas, arqueadas, fininhas ou espessas – seja qual for o formato, as sobrancelhas fazem toda a diferença na expressão, além de terem um grande impacto na aparência da face. O que muita gente se esquece, no entanto, é que elas também precisam de cuidados que vão além de encontrar o design mais harmônico para o seu rosto. Vamos juntas saber mais sobre o tema?

“Nós vemos as pessoas preocupadas em manter o desenho, mas é mais do que isso. Nós precisamos cuidar delas da mesma forma que fazemos com os cabelos. Isso é especialmente importante a partir dos 30 anos, quando, por fatores hormonais, temos uma maior queda dos fios”, explica a especialista Luzia Costa, fundadora da rede Sóbranchelhas.

Limpeza e hidratação

Assim como o restante dos pelos, as sobrancelhas precisam de uma limpeza e hidratação diárias para que os fios permaneçam saudáveis. “No banho, com água morna, devemos pegar o sabonete facial e fazer movimentos de vai e vem e, depois, circulares. Tudo bem suave e delicado para remover todo o excesso de oleosidade que pode obstruir o folículo piloso. Uma esfoliação semanal com produto suave também é importante, e vai estimular o crescimento e evitar a queda”, indica.

Depois de lavar, é hora de secar – um passo que não deve ser pulado: “Precisamos secar bem com uma toalha macia, porque a umidade pode favorecer o aparecimento de fungos que geram dermatite seborreica (a chamada caspa), igual acontece com o couro cabeludo, além de gerar coceiras e casquinhas. Feito isso, vamos hidratar com um sérum específico para a sobrancelha.”

A maneira certa de remover os pelinhos

É inegável que as sobrancelhas precisam passar por um processo periódico de design com um profissional, um cuidado que faz toda a diferença na hora de fazer a manutenção em casa. “Quando for fazer o desenho, peça que o designer te ensine até onde vai a sua linha de segurança. Para não errar e acabar tirando demais, remova apenas aqueles pelinhos que crescem longe do desenho principal – mais espaçados – e segure a vontade de puxar o que estiver no corpo principal. Muitas vezes, basta remover um pelinho errado para prejudicar todo o formato”, indica.

Antes de pegar a pinça e sair limpando os pelos, tire um tempo para higienizar bem todo o rosto e os fios, um passo importante para evitar o entupimento dos poros. “Quando nós removemos o pelo o poro fica mais exposto, então qualquer sujidade pode acabar entupindo e gerando uma inflamação. Faça aquele mesmo processo de higienização diário do banho (pulando apenas a etapa da hidratação), seque, retire os fios e então hidrate”, ensina a especialista.

Chegou a hora de puxar os pelinhos? A especialista indica o uso de uma pinça de precisão que não corte o fio. “Nós vamos esticar levemente a pele, segurar a pinça firme bem perto da raiz e então puxar no sentido de crescimento do pelo. Isso é importante para que ele não quebre e nem cause lesões”, completa.

Estou com falhas, e agora?

Falhas na sobrancelha podem acontecer por motivos diversos, desde fatores ligados à saúde, até excessos de remoção ao tentar redesenhar sozinha. “Antes de tudo, precisamos compreender o que está errado. Se houve uma queda importante dos fios, precisamos visitar o dermatologista para investigar e combater a causa. Nesta visita, você pode verificar se é uma candidata à micropigmentação. Muita gente decide fazer sem passar antes por uma consulta, mas a verdade é que ela cria microlesões na pele que, caso a região não esteja bem cuidada, podem evoluir para lesões mais importantes. Quando os fios e a pele estão saudáveis, o resultado é melhor e a duração pode se estender por até 2 anos, dependendo do seu estilo de vida.”