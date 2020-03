7 dicas para cuidar das sobrancelhas em casa

Se você está acostumada a fazer as sobrancelhas com um especialista, pode ser que você precise ficar alguns meses sem visitar o salão durante a pandemia. Mas isso não significa que você precisará ficar sem cuidar dos fios, os dias em casa podem ser ótimos para investir no crescimento das sobrancelhas. Denise Honda, especialista do Studio Honda, deu 7 dicas para você colocar em prática nesses dias em casa e continuar mesmo depois o retorno à vida normal para conseguir sobrancelhas cheias, saudáveis e sem falhas. Confira:

Deixe crescer e respirar: aproveite o tempo de isolamento, em que está saindo apenas para o essencial, para deixar suas sobrancelhas crescerem. Se precisar, use um pouquinho de rímel incolor para mantê-las no lugar, mas resista ao desejo de retirar por conta própria. “Você pode estragar o trabalho que a sua profissional faz, tirando em excesso e depois ter muito mais trabalho para concertar e voltar ao design original”, explica Denise. O mesmo vale para o uso de maquiagem para a correção das falhas. Aproveite essa fase para manter os pelos limpinhos e sem make alguns dos dias, isso deixará poros respirarem e ajudará no crescimento dos fios.

Limpeza frequente: se mesmo durante a quarentena você quiser se maquiar e preencher as sobrancelhas, a limpeza é essencial. Antes de dormir retire todo o excesso de produtos que ficaram ao longo do dia com um demaquilante e/ou sabonete específico para o rosto. Não esfregue muito a área porque o atrito pode fazer alguns dos pelinhos caírem.

Faça uma esfoliação: muita gente não se dá conta, mas assim como o resto do rosto, essa região acumula sujeira e, naturalmente, pele morta. Por isso, é importante fazer uma esfoliação para eliminar as impurezas mais fundas dos poros e, assim, estimular o crescimento. O mais importante é investir em um produto suave para não agredir a pele.. “Faça movimentos leves e circulares usando um esfoliante de rosto ou uma misturinha caseira de água e um pouquinho de café”, ensina a especialista.

Penteie todos os dias: pode parecer bobo, mas pentear as sobrancelhas todos os dias também é um cuidado simples, mas importante para a saúde dos fios. O pentear ajuda na circulação local e aumenta a irrigação de sangue, deixando os fios mais fortes e saudáveis.

Use apenas produtos exclusivos para a região: a indústria da beleza avançou muito e hoje em dia, há uma grande variedade de produtos pensados e formulados especialmente para as sobrancelhas. Por isso, nada de usar a mesma tintura do cabelo para adequar a cor dos pelos ou sombras e lápis que não são próprios para a região para acertar as falhas. Erros como esses podem resultar em alergias ou prejudicar o crescimento dos pelos, tornando os mais finos e falhos.

Escolha bem os procedimentos: tenha profissionais de confiança ao seu lado antes de decidir fazer algum procedimento nas sobrancelhas. Além de prejudicar a harmonia com o resto do seu rosto, procedimentos em excesso ou mal feitos podem trazer prejuízos a saúde da pele e dos pelos.

Invista no consumo de vitamina D: presente em alimentos como o ovo, carnes e leite, a vitamina D está diretamente relacionada à saúde dos cabelos e também dos pelos das sobrancelhas. O nutriente ajuda a torná-los muito mais fortes, consequentemente, as sobrancelhas mais cheias e sem falhas. “Nesse tempo em casa, preste mais atenção na alimentação e invista em alimentos ricos na vitamina para cuidar do corpo e da beleza também”, aconselha Denise. Além dessa vitamina, o consumo de comida de verdade e reduzir o industralizados fará uma bem para a saúde de todo o corpo e, consequentemente, também das sobrancelhas.