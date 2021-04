Expert revela segredo de design de sobrancelha das famosas

Você já deve ter ouvido que o cabelo é a moldura do nosso rosto, não é? Mas, além deles, o nosso quadro também tem um outro ponto crucial para a sua harmonia: as sobrancelhas. Penteado dos fios, cor e corte são itens que transformam a aparência e destacam principalmente o olhar.

O micropigmentador Tiago Sampaio tem a missão de ajudar suas clientes a encontrar o estilo de sobrancelha ideal para cada tipo de rosto e estilo. Radicado nos EUA, o profissional saiu na frente ao criar uma técnica de micropigmentação para fios loiros, fato que alavancou sua carreira e o aproximou de personalidades famosas, como Carolina Dieckmann, Giovanna Antonelli, Sonia Braga e Thássia Naves.

A busca por uma sobrancelha cheia e natural foi o que levou a atriz Carolina Dieckmann a procurar Tiago, em 2015, em Miami. “O caso da Carol foi atípico para mim, pois ela não estava procurando por uma solução imediata, que seria a micropigmentação das sobrancelhas, em que nós fazemos o design e podemos aumentar seu volume com a simulação dos fios da sobrancelha e valorizar seu formato”, explica o profissional.

Para atender a essa demanda da cliente, Tiago iniciou um tratamento para crescimento dos pelos das sobrancelhas da atriz. “Usamos séruns e microagulhamento para estimular o crescimento. Os resultados começaram a aparecer após 4 semanas de tratamento. Hoje mantemos o mesmo protocolo de cuidados. A Carol faz o dever de casa”, aponta o expert.

No seu tom e mood

No caso da micropigmentação, Tiago entrega que o sucesso do procedimento está na precisão da cor dos fios naturais com a que será aplicada. “Isso é possível graças a muito estudo de colorimetria e precisão em analisar os tons e sobretons da pele. Ainda falando sobre cores, ao contrário do que muitas pessoas acreditam, os pelos artificiais devem coincidir com os pelos da sobrancelha e não com o cabelo da cabeça”, diz sobre um erro comum cometido durante a técnica.

Mais do que se espelhar no design de sobrancelhas de uma celebridade ou amiga, o especialista recomenda que o seu contexto de vida e características naturais sejam levados em consideração.

“Além das tradicionais medidas já conhecidas, é importante analisar a personalidade e profissão de cada cliente. Um exemplo disso é o fato de não fazermos uma sobrancelha mais dramática em uma enfermeira de uma ala pediátrica ou em uma atriz onde normalmente mantém o semblante mais natural devido a troca de personagens”, exemplifica.

Por fim, Tiago aconselha que “não se engrossa drasticamente uma sobrancelha extremamente fina. Primeiro, a cliente não irá se reconhecer ao se olhar no espelho; segundo que, quando cicatrizado, o procedimento será destoante da parte onde foi feito a simulação e os fios realmente crescem. Desta forma preza-se pela beleza natural da cliente e sua individualidade.”