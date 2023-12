Cuidados com a pele e cabelos após exposição solar e praia

Os cuidados com a pele e cabelo ganham uma importância ainda maior com a exposição ao sol – que está ainda mais intenso por conta do aquecimento global – e praia. A primeira e mais importante medida é o uso diário e regular do protetor solar, aplicando-o generosamente em todas as áreas expostas da pele, incluindo a cabeça. No entanto, é importante dizer: não para por aí! Aqui, vamos aprender juntas a manter os fios bonitos e bem cuidados durante todo o verão.

Cuidados com a pele no verão

Além do filtro solar, a escolha de roupas leves e de tecidos mais frescos, juntamente com o uso de chapéus e óculos de sol, são aliados na proteção contra os raios solares. É sempre importante evitar exposição solar nos horários de mais incidência, entre 10h e 16h.

“Eu gosto muito de filtro solar para o corpo em aerosol, é fácil de espalhar nas costas e em outras regiões que são mais difíceis de aplicar, sendo até melhor para homens que têm mais pelos. A escolha de um bom filtro solar corporal é uma grande dica”, explica a dermatologista Ligiane Pupo.

Manter a pele bem hidratada é outro cuidado indispensável no verão. Beber bastante água é fundamental, além do uso de produtos específicos para o corpo que ajudam a manter a barreira protetora da pele.

“​​É importante também sempre manter a pele refrescada, eu gosto muito de água termal“, sugere a dermatologista. Ela recomenda colocar na geladeira ou no cooler, caso esteja na praia, para manter o produto gelado, dando aquela sensação refrescante.

Após a praia, para manter a saúde e a vitalidade é preciso remover os resíduos de sal, areia e protetor solar. Lembre-se de evitar banhos muito quentes, já que nosso corpo já estará em uma temperatura elevada.

“No banho, trocar os sabonetes convencionais por cleansing oil, ou aqueles óleos de banho que têm a função de limpeza, os shower oils”, recomenda a profissional. Estes produtos mantêm a barreira de hidratação cutânea, o hidrolipídico da pele, que é essencial para uma cútis bem nutrida.

E, após o banho, pode caprichar na hidratação. “Temos que hidratar muito a pele após essas exposições solares. Escolha hidratantes que contenham agentes calmantes, como aloe vera e vitamina E, e pode usar no corpo todo”. Para completar, não deixe de remover os resíduos do rosto com água micelar ou um tônico após a limpeza tradicional.

Cuidados com o cabelo no verão

Na praia, prevenir a absorção de resíduos como sal e areia é essencial. Abner sugere usar um pré-poo e produtos protetores que criam uma barreira para evitar essa absorção.

Aposte em produtos com proteção solar, protetores térmicos, óleos e séruns, além do filtro solar. Para diferentes fios, há recomendações específicas.

Os cabelos naturalmente secos clamam por produtos de alta performance para repor a água, já que são mais propensos ao ressecamento. Cabelos crespos ou porosos, como os descoloridos, funcionam melhor com opções hidratantes potentes para restaurar a vitalidade.

Já para os tingidos, o é essencial utilizar produtos específicos para a manutenção da cor, evitando o desbotamento e a oxidação.

“No caso da praia, lidamos com o sal do mar, além do sol. O que mais pega é a desidratação. O sal desidrata o cabelo e a pele. Então, é preciso repor essa hidratação do cabelo para minimizar o efeito ressecado”, conta o expert em beleza Abner Matias.

“Os fios muito finos podem se beneficiar de sprays com ação hidratante e protetora, que não pesam”, aconselha. Os cabelos oleosos também funcionam bem com estes produtos, bem como os lisos e ondulados.

Ao voltar para casa, é importante investir em produtos que possam repor água nos fios para restaurar hidratação capilar, especialmente com máscaras com ação específica para isso. Priorizar essa reposição é o primeiro passo para revitalização, recomenda Abner. “Eu diria que é importante reforçar o seu cronograma capilar. Em especial, reparar, que vai deixar o cabelo um pouquinho mais preenchido e mais rígido, o que dificuldade os danos”, completa.

Comece lavando com um bom xampu neutro, seguido por uma máscara hidratante para remover os resíduos e repor a hidratação. A dica de ouro de Abner é escolher um condicionador da mesma linha para completar o cuidado.