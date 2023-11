Hidrantes labiais: opções para lábios sempre saudáveis e protegidos

Com a proximidade do verão e os dias ensolarados cada vez mais quentes, é importante lembrar que os lábios, assim como o restante do corpo, também é composto de pele. Parece óbvio, certo? Mas quantas vezes você deixa de passar um protetor adequado para a região?

Tal qual a área logo abaixo dos olhos, a pele dos lábios é mais fina e exige cuidados especiais, e a proteção solar não pode ficar fora dessa. Por isso, montamos uma seleção com protetores e hidratantes labiais que funcionam para todas as épocas do ano e vão manter os seus lábios saudáveis e protegidos. Olha só: