Como encontrar o perfume da sua personalidade

Assim como a moda, os perfumes se tornaram acessórios de estilo para expressar a sua personalidade por meio da comunicação não-verbal. Se os aromas despertam diversas sensações, por que não usá-los ao nosso favor? Eles podem ser uma ferramenta poderosa para compor o seu look e transmitir o mood do dia, a intenção de acordo com cada momento ou deixar a impressão que você deseja no outro.

Há anos, Ricardo Assi, sommelier de fragrâncias da L’Oréal Luxo, tem estudado a relação entre os perfumes que adotamos para o nosso dia a dia e como eles transmitem a nossa imagem/personalidade, e como podem afetar o nosso humor.

“As conexões entre o sentido do olfato e a formação de lembranças emocionais e afetivas são intrigantes e extremamente famosas. A própria aromaterapia é a prova real de quanto os estímulos olfativos são capazes de causar reações ao nosso corpo físico e mental de maneira surpreendente, então escolha a combinação perfeita para você e mergulhe nessa experiência.”

O impacto do olfato no cérebro

Com certeza, você já sentiu um perfume e lembrou de alguém, ou, ainda, sentiu o cheiro de alguma comida deliciosa e voltou no tempo, tipo aquele bolo de avó?

Segundo Nina Ferreira, médica psiquiatra referência em neurociência, neuropsicologia e em terapia cognitivo-comportamental, o olfato é uma das portas de entrada para o cérebro captar as sensações externas, e tem a função de trazer informações sobre o mundo, para que o cérebro decodifique-as junto com outras informações dos sentidos restantes, sendo o tato, paladar, visão e a audição.

O olfato também mantém uma ligação direta com o sistema límbico, uma região cerebral associada às emoções e conexões de memórias. Essa ligação direta desempenha um papel significativo na influência marcante do olfato na retenção e evocação de gravações emocionais.

“Quando percebemos um aroma, as moléculas de odor interagem com os receptores olfativos na mucosa nasal. Estes receptores, por sua vez, enviam sinais ao bulbo olfativo, uma estrutura cerebral responsável pela primeira fase do processamento dos odores”, explica Ricardo.

Então, a informação é encaminhada para regiões como o hipotálamo e a amígdala, membros do sistema límbico. “A amígdala desempenha uma função essencial na formação de lembranças emocionais. É ela que vai construindo, aos poucos, essa ligação. Quando um cheiro está associado a uma experiência emocional, a amígdala intensifica a consolidação da memória, tornando-a mais vívida e facilmente recuperável no futuro”, aponta Nina.

O perfume certo para sua personalidade

Com tanto impacto, que tal utilizarmos isso ao nosso favor, assim como fazemos com as roupas, as cores, linhas, e o visagismo, por exemplo?

Da mesma forma que as cores dizem muito sobre o nosso estado de espírito, humor, entre outros, as notas de um perfume também têm um papel crucial nessa construção imagética, que está em plena ascendência.

“A junção das notas em todas as fases juntas é quem cria a magia do perfume, no entanto, as notas de topo, que são o primeiro impacto ou a primeira impressão que se tem do perfume, conseguem de imediato nos transportar a diversos lugares e momentos, e até mesmo salvar o momento atual em sua percepção”, compara Ricardo.

O especialista explica que construir um ‘perfume próprio’, com uma assinatura irreconhecível, é um pouco distante do real, uma vez que as preferências e conexões afetivas com os perfumes são muito subjetivas e podem mudar de pessoa para pessoa, acompanhando a sua personalidade. No entanto, de maneira geral, ele diz que podemos considerar algumas sugestões com base nos estilos fashionistas. Confira!

Clássico: Nuances mais tradicionais e atemporais, como notas de rosas, lavanda, sândalo, baunilha e almíscar, podem harmonizar bem com um estilo clássico, trazendo conforto, força e segurança.

Elegante/Contemporâneo: Aromas frescos e sofisticados podem contemplar o estilo elegante e contemporâneo. Notas como bergamota, jasmim, madeira de cedro, rosa, íris, patchouli e âmbar podem ser boas escolhas, transmitindo conforto, refinamento e bem estar.

Esportivo: Aromas refrescantes e energizantes funcionam bem para um estilo esportivo. Notas cítricas e borbulhantes, como limão, laranja e toranja, combinadas com menta, eucalipto e notas aquáticas, podem transmitir uma sensação dinâmica, agitada, brilhante e cheia de adrenalina.

Romântico: Aromas florais suaves, como rosas, peônias, jasmim e notas de baunilha, podem criar uma atmosfera romântica, além de algumas notas amadeiradas mornas e quentes como o sândalo, guáiaco, madeira de cashmere, e almiscares. Sensações mais envolventes, próximas e intimistas tendem a se encaixar nesse estilo.

Moderno: Fragrâncias modernas muitas vezes incorporam notas frutadas, como maçã verde, pêssego, cassis ou frutas vermelhas, combinadas com elementos florais contemporâneos como rosas, lavanda, e notas amadeiradas como cedro ou até orientais mais leves. Garantindo vivacidade, leveza e intensidade a esse estilo.

Criativo: Estilos criativos podem ser associados a fragrâncias únicas e inovadoras. Combinações inusitadas de notas, fragrâncias construídas em contrastes e paradoxos, como especiarias exóticas, ervas naturais, ou acordes mais ousados, podem refletir um estilo criativo. A combinação de âmbar, especiarias, florais brancos, combinados anotas frescas, energizantes e confortáveis conferem essa sensação de surpresa e novidade para quem experimenta.

Sensual: Fragrâncias sensuais muitas vezes incluem notas quentes e envolventes. Almíscar, patchouli, âmbar, baunilha e sândalo, especiarias, alguns acordes gourmands e gustativos são comumente associados ao sensual, proporcionando uma sensação de sedução e mistério.

Vale lembrar que essas são apenas sugestões do especialista, e que o gosto e a afinidade olfativa das pessoas são muito subjetivas, sendo uma combinação da sua personalidade com as suas experiências vividas.

“O mais importante é descobrir uma fragrância que faça com que você se sinta você, e expresse a sua personalidade e estilo na máxima potência”, afirma Ricardo.

