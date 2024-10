Cortes curtos e mid são a aposta para os cabelos em 2025!

Visando maior frescor e leveza, o corte curto e mid é a aposta de Ana Carolina Sabadin, hairstylist do desfile da Sou de Algodão para a São Paulo Fashion Week. Esse modelo pode ser uma boa ideia para o próximo ano, e sua versatilidade pode ser para homens e mulheres e todos os tipos de cabelos: lisos, crespos e cacheados.

Essa não é uma novidade no mundo da beleza, muitas famosas já aderiram ao corte. Mas ele volta repaginado e como queridinho entre as famosas!

As atrizes brasileiras Bruna Marquezine e Marina Ruy Barbosa já apostaram no mid. Além de grandes nomes internacionais, como a modelo norte-americana Kendal Jenner, a caçula da família de Kim Kardashian.

Entre as inspirações de curto temos Flávia Alessandra e Giovanna Antonelli, nomes da dramaturgia que marcaram grandes personagens com o corte. Além de uma usuária histórica desse modelo, Ana Maria Braga, que muda muito de coloração mas sempre mantém o loiro marcante. Para as crespas e cacheadas, temos nomes Camila Pitanga, Sheron Menezzes e Maisa.

Também para o ano que vem, Ana menciona os produtos multifuncionais, ou seja, que deem acabamento, textura e polimento aos fios. No mercado existem várias opções dentro dessa categoria, podendo ser cremes, óleos ou leave-in.

E você, vai aderir ao corte mid ou curto?

