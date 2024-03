Loiro médio acinzentado: a nova cor de Giovanna Antonelli

Cabeleireiro há 27 anos, é um dos profissionais mais respeitados na área da beleza. Está há 15 anos na TV, sendo 11 deles como co-apresentador do programa Esquadrão da Moda (SBT). Também já comandou o reality Guerra das Tesouras. Foi eleito por diversas vezes como o melhor cabeleireiro do Brasil.

Giovanna Antonelli decidiu mudar o visual mais uma vez. A artista deixou de lado os cabelos ruivos que usava nos últimos meses e agora exibe um tom de loiro médio acinzentado, que combinou com sua tonalidade de pele.

E sempre quando há uma transformação, muitas mulheres se inspiram e também querem alterar a cor das madeixas. Mas será que combina com você?

O loiro médio acinzentado é uma cor fria e que, como o nome diz, harmoniza a nuance loira com o cinza, e pode ter menos intensidade, como os fios da atriz, até ser mais profundo, chegando ao chumbo.

Por isso, busque referências do que pretende fazer e leve para o seu cabeleireiro. Por meio do visagismo, ele tem a experiência necessária para adaptar a cor conforme seu tom de pele, avaliar as escalas de cinza, a cor de fundo e a cor atual…tudo para deixar o visual natural.

Preciso descolorir?

Tinta não clareia tinta. Caso você seja morena, como a atriz, é provável que precise descolorir seu cabelo para alcançar o tom desejado. Vale lembrar que, nesse caso, precisa realizar um teste de mecha para detectar se o seu fio está saudável e apto a passar pelo processo.

Se tudo der certo, o próximo passo é a descoloração, que vai remover o pigmento e até mesmo os nutrientes.

Mas é possível minimizar esses danos com a ajuda de produtos plex, que ao serem adicionados ao pó descolorante, protegem as madeixas e mantêm a transformação mais saudável. Depois vem o processo de coloração, com as escalas de loiro e de cinza.

Como cuidar do loiro acinzentado?

Cabelos descoloridos devem ser tratados, pois, quando estão ressecados, tendem a reter menos pigmento e desbotar com maior facilidade, com isso, seu novo visual dura menos tempo.

Recomendações: investir em uma linha (shampoo, condicionador e máscara de tratamento) para cabelos descoloridos ou loiros. Alguns ativos, como o extrato de açaí, além de vitaminas C e E, ajudam na manutenção da cor e podem conferir luminosidade.

Para finalizar, aposte em CC com proteção térmica, uma vez que o calor (chapinha, secador e babyliss) também desbota as madeixas. Sua bancada também pode contar com spray de brilho e óleo de reparação, para as pontinhas.

Além desses cuidados, vale fazer visitas frequentes ao salão, a cada 15 dias, para tratamentos mais profundos, combinado?

