Como fazer pele glow e cabelo sem frizz como Bruna Marquezine

Bruna Marquezine, que cresceu em frente às câmeras ao se consagrar como atriz com apenas sete anos de idade, é também um fenômeno quando o assunto é tendência de beleza. Com mais de 45 milhões de seguidores no Instagram, a estrela do longa internacional “Besouro Azul” ama investir em pele de acabamento natural, com certo glow, influenciando fãs e maquiadores. Seu cabelo também é pauta frequente entre quem ama cuidar dos fios. Convidamos duas experts em beleza para ensinar alguns passos para você, em casa, aderir a esse visual fresco e cool.

Pele natural e iluminada como a de Bruna Marquezine

Esta pele radiante (foto) tem como característica parecer leve. Para conquistá-la é necessário dar atenção aos detalhes e quantidades de maquiagem, bem como às texturas dos produtos usados.

Igualmente importante é a escolha das ferramentas e da técnica de pincelada que empregará ao longo da construção do look. “Esse é o estilo de pele que mais me agrada. Embora pareça fácil e simples, deve ser feito com atenção e muito conhecimento técnico para entregar cobertura eficaz, além de durabilidade”, diz Katia Araújo, maquiadora nacional da M.A.C. Cosmetics.

O passo a passo de Katia para uma pele de milhões:

Antes da maquiagem, hidrate e massageie a pele do rosto, resultando em uma aparência radiante e saudável. Com a massagem você também estimula a absorção do produto, potencializando seu efeito. Pode ser aplicado, ainda, antes do creme ou sérum, uma bruma hidratante, para criar uma superfície de maior aderência.

Gosto de usar um iluminador cremoso e/ou hidratante luminoso nos pontos altos do rosto mesmo antes da base, para destacá-los de maneira sútil.

base é a de cobertura leve ou média , o que dá a possibilidade de ir construindo essa pele gradualmente. Em geral, trabalho com dois pincéis, um para espalhá-la e aplicá-la e outro para tirar qualquer marca que o pincel anterior possa ter deixado. A melhor, o que dá a possibilidade de ir construindo essa pele gradualmente. Em geral, trabalho com dois pincéis, um para espalhá-la e aplicá-la e outro para tirar qualquer marca que o pincel anterior possa ter deixado.

Para o corretivo , opto por algo um pouco mais denso, pois me dá a possibilidade de corrigir de maneira mais efetiva as hiperpigmentações. Para isso, uso pincéis pequenos para pontos específicos, como acne, e mais macios, para correção de olheiras.

Na hora do contorno e do rubor (blush), escolho texturas híbridas ou cremosas, pois contribuem para uma aparência mais real de pele, além de serem mais fáceis de esfumar.

A seguir vem o pó compacto em pontos específicos, especialmente os minerais. Logo após, uma fina camada de pó solto translúcido é aplicado no centro do rosto. Usá-lo de maneira pontual garante que os pontos de iluminação seguirão presentes, radiantes.

Para a fixação, indo além do pó, conto com uma bruma fixadora. Ela, inclusive, pode aparecer em outros momentos da make, como após a aplicação da base e do corretivo, para dar durabilidade a essa pele.

Cabelo sem frizz

Os cabelos de Marquezine são polidos, mas sem um aspecto pesado. Para diminuir o arrepiado dos fios com essa suavidade a hairstylist Bruna Nunes, do Jacques Janine Jardins, dá algumas dicas: “O frizz é um alerta de desidratação e pode aparecer em qualquer tipo de cabelo. A principal solução para vencê-lo é o tratamento com produtos hidratantes e nutritivos, no salão e em casa. Tenha sempre em mãos cosméticos que oferecem tecnologia e ativos que restauram a integridade da fibra capilar. Indico fórmulas com ácido hialurônico e vitamina E. Sem esquecer, claro, da proteção térmica antes do secador, babyliss ou chapinha”, pontua.

No Met Gala de 2024, por exemplo, Bruna Marquezine chamou atenção por um penteado com leveza, simplicidade e sofisticação. “Seu cabelo se caracterizou pelo visual polido. Existem muitas técnicas que oferecem esse resultado, mas é mais comum conquistá-lo aplicando pomada em bastão e óleo de tratamento, na montagem e na finalização. Por fim, use um spray de fixação média a forte”, conclui Bruna.

Mais produtos indicados pela expert para um cabelo sem frizz e encorpado:

Mousses volumizadores, que dão aspecto de abundância desde a raiz;

Escovas com cerdas mistas, que proporcionam um acabamento mais polido e brilhante;

Spray de brilho, um ótimo aliado para um glow extra.