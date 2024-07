Receita de croquete cremoso de mortadela da Ana Maria Braga

O croquete cremoso de mortadela, que Ana Maria Braga ensinou a preparar no Mais Você desta sexta-feira (19), é uma opção prática e econômica para encontros familiares, com amigos e até festas de aniversário. A receita leva ingredientes que você costuma ter em casa e rende 40 unidades. Aprenda a preparar!

Croquete cremoso de mortadela

Ingredientes do croquete:

40 gramas ou 1/4 de xícara (chá) de manteiga

1/2 xícara (chá) ou 80 gramas de farinha de trigo

1 colher (chá) de alho bem picadinho

Noz-moscada a gosto

3 xícaras (chá) ou 720 ml de leite

40 gramas ou 1/2 xícara (chá) de queijo parmesão ralado grosso

Salsinha picada, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

200 gramas de mortadela cortada em cubos

Ingredientes do empanamento: 1 xícara de chá de farinha de trigo

4 ovos batidos

2 xícaras de chá de farinha panko Modo de preparo:

Coloque a manteiga, a farinha de trigo, o alho e a noz-moscada em uma panela e mexa até ficar homogêneo. Adicione aos poucos o leite e mexa sem parar, para que não empelote. Acrescente o queijo ralado, a salsinha picada, o sal, a pimenta e a mortadela. Misture bem e cozinhe por 12 minutos, mexendo até ficar com a consistência de um creme.

Apague o fogo, transfira o creme para uma tigela, cubra com um saco plástico e espere esfriar por cerca de 30 minutos. Separe então em porções iguais de mais ou menos 20 gramas cada. Unte as mãos com óleo para modelar as porções em formato de croquete. Passe na farinha de trigo, nos ovos batidos, na farinha novamente, nos ovos batidos e por fim na farinha panko.

Frite em óleo quente a 180ºC por volta de 2 minutos ou até dourar. Retire da panela com uma escumadeira, coloque em um prato forrado com papel-toalha e sirva ainda quente, com molho de pimenta e mostarda à parte.

Continua após a publicidade

Assine a newsletter de CLAUDIA

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Acesse as notícias através de nosso app

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja, Superinteressante e Capricho.

Continua após a publicidade