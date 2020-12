Veja quem são os artistas da nova agência da Maisa

2020 foi o ano em que projetos não saíram da gaveta no tempo previamente planejado por motivos que já sabemos: pandemia. Para Maisa, 18 anos, as mudanças também adiaram passos importantes na sua vida, mas que não impediram que a concretização acontecesse neste ano ainda. Há menos de duas semanas para 2021, a apresentadora anunciou nesta segunda-feira (14) que se tornou empresária.

Após não renovar o contrato com o SBT, emissora onde apresentava seu próprio talk show e construiu também sua carreira de atriz, a jovem abriu uma agência de marketing de influência com o seu próprio empresário Guilherme Oliveira, a Mudah.

Em seu perfil no Instagram, Maisa explicou que a novidade seria revelada em maio. “Com a pandemia, tivemos que atrasar o lançamento que estava programado pra ser próximo do meu aniversário de 18, mesmo assim, fico muito feliz e grata de poder anunciar isso pra vocês! Estou aprendendo muito com essa nova fase; temos uma equipe incrível ao nosso lado trazendo pra cada projeto, um olhar inovador e muito cuidadoso”, disse aos seguidores.

Conhecida como a “dona da internet”, Maisa mergulha no mercado da produção de conteúdo com a bagagem de quem cresceu em um mundo digital. Somando Instagram e Twitter, ela coleciona mais de 45 milhões de seguidores.

Até o momento, a Mudah já fez trabalhos com o apresentador Celso Portiolli, o ator e cantor Tiago Abravanel e a cantora e influencer Priscilla Alcântara, que fazem parte do casting. As próprias redes sociais da Maisa estão sob o comando da sua agência.

Segundo o Meio & Mensagem, o negócio possuí um time de influenciadores fixos e outros que serão convidados de acordo com os projetos fechados pela agência.

Sem contrato com emissoras de canais abertos, a estrela mantém sua carreira artística por meio da Netflix. N0 dia 15 de janeiro, ela volta às telinhas o filme “Pai em Dobro” em 15 de janeiro.