10 mitos e verdades sobre coloração que você precisa conhecer

Atualizado em 11 out 2022, 12h34 - Publicado em 12 out 2022, 08h14

Por Naiara Taborda Atualizado em 11 out 2022, 12h34 - Publicado em 12 out 2022, 08h14

A coloração está entre os procedimentos mais realizados no cabelo – seja para cobrir aqueles fiozinhos brancos que te desagradam, para ressaltar a cor ou para mudar de vez o visual. No entanto, isso não impede que vários boatos corram soltos por aí, e te prejudiquem na hora de investir nela! Pensando nisso, a cabeleireira e visagista facial Janny Mota separou 10 dos mitos e verdades mais comuns sobre o assunto.

É preciso reparar os fios após a coloração

Verdade. Por mais que o produto seja de qualidade e a coloração seja realizada por um bom profissional, as transformações químicas danificam o seu cabelo. Após o procedimento, eles ficam mais elásticos e fragilizados. Para reduzir o problema e ter fios saudáveis, é necessário devolver elementos como aminoácido e queratina para que a força não seja tão comprometida. Faça máscaras reconstrutoras e escolha cosméticos polinutritivos no dia a dia.

Deixar a tinta por mais tempo deixa a cor mais intensa

Mito. Além de não ser verdade, não é recomendável deixar o produto além do indicado pelo fabricante, pois isso pode agredir ainda mais os seus fios. Do mesmo jeito, tirar antes do tempo também não é uma boa ideia, já que o efeito pode não ser o esperado. Na dúvida, siga as instruções exatamente como constam na embalagem.

Não devo fazer alisamento químico e coloração no mesmo dia

Verdade. Um profissional pode até realizar os dois procedimentos no mesmo dia, mas o recomendado é não agredir os fios no mesmo período. O ideal é que haja um intervalo entre a coloração e o alisamento. Inclusive, alguns tipos de produtos são incompatíveis entre si e podem desestruturar a fibra capilar, causando o tão temido “corte químico”, que é uma quebra severa dos fios. Portanto, não arrisque, certo? Se for realizar qualquer um dos dois depois do outro, lembre-se de informar o profissional exatamente o que foi utilizado no seu cabelo!

Coloração sem amônia não traz o mesmo resultado

Mito. Muitas pessoas acreditam que a coloração sem amônia não garante uma boa fixação nos cabelos, mas a verdade é que muitos destes produtos oferecem uma boa cobertura, e cor duradoura e intensa. Além disso, esse tipo de fórmula faz uma alteração mais suave do pH capilar, evitando a sensibilização da estrutura dos fios e mantendo a saúde capilar.

Clarear os fios é mais difícil que escurecer

Verdade. Isso porque a tintura sozinha só clareia até três tons. Dependendo da cor dos seus cabelos, para chegar a um tom claríssimo você precisará passar por uma descoloração para retirar os pigmentos naturais. Quando o assunto é escurecer os cabelos, o procedimento é bem mais fácil e com menos danos.

Cabelos virgens são mais fáceis de colorir

Verdade. A coloração faz uma cobertura melhor em fios que nunca foram coloridos. Isso porque a tintura faz a neutralização dos pigmentos naturais com facilidade.

É bom ficar alguns dias sem lavar os fios antes da coloração

Verdade. Os óleos naturais do couro cabeludo protegem os fios durante o processo de coloração e diminuem bastante a sensação de irritação no couro cabeludo. A quantidade de dias sem lavar vai depender do seu tipo de cabelo, mas o recomendado é em média de 24 a 48 horas antes do procedimento.

Usar xampus para cabelos tingidos não faz diferença

Mito. Usar um xampu específico para cabelos tingidos faz com que os pigmentos permaneçam por mais tempo nos fios. Esses produtos também ajudam a manter a hidratação nos cabelos coloridos artificialmente.

Tingir os fios muitas vezes pode danificá-los

Verdade. Por isso, é necessário fazer um intervalo entre os procedimentos de no mínimo 30 dias. Durante esse período é preciso tratar os fios antes de passar por uma nova coloração. O excesso de químicas presentes na fibra capilar pode danificar os fios e deixá-los ressecados.

Tintas de cabelo podem trazer reações alérgicas

Verdade. Algumas pessoas podem ter alergia a alguma substância química da fórmula. As principais reações são coceira e vermelhidão no couro cabeludo.