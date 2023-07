Como escolher o ruivo ideal baseado em seu subtom de pele?

Os ruivos dominaram os cabelos das celebridades em 2022. Sydney Sweeney, Barbie Ferreira, Lizzo, Zendaya e mais se jogaram nos diferentes tons, dos mais avermelhados aos alaranjados. O copper hair, o ruivo com fundo acobreado, fez a cabeça das famosas, Anitta e Kendall Jenner são as provas disso.

Na hora de escolher qual ruiva você quer ser é importante pensar na cor que mais harmoniza com sua beleza. Analisar o subtom de pele é ainda mais relevante, pois ele vai definir se você combina com um ruivo quente ou frio. Existem os mais acobreados, alaranjados, dourados, strawberry blonde, doce de leite, cereja, marsala e mais. Ou seja, há opções para todos os gostos e estilos.

Como escolher o ruivo ideal?

“Há uma cartela enorme para tons de ruivos! E o que eu acho mais legal e efetivo é sempre levar uma referência com foto para o profissional que irá realizar a transformação, assim ele poderá se inspirar e criar o visual que ela espera, não deixando espaço para erros na cor”, sugere Brunna Fabricio, hairstylist e colorista do Rom Concept, em SP.

Se você sente que está pronta para se jogar no ruivo, Yuri Rosa, hairstylist do C. Kamura SP, aponta que “é importante analisar o subtom de pele, se é frio, quente ou oliva, para que o resultado encaixe melhor com o ruivo”. Ele completa que “a pessoa pode usar a cor de cabelo que quiser”, mas há tonalidades que harmonizam melhor com certos tipos de pele.

Continua após a publicidade

Ruivo é mais democrático do que parece

Como citamos acima, há uma gama de tonalidade de ruivos para apostar. Existem certas “regrinhas” para considerar, mas, no fim das contas, cada um sabe o que é melhor para si. Estamos aqui apenas para te sugerir um norte. “Para pele branca, tanto fria quanto quente, tem que ser um ruivo mais claro, para morenas, um médio e para a pele negra, o ruivo mais fechado, (o mesmo vale para pele mais amareladas). Esses tons harmonizam melhor? Sim, mas não é uma regra”, diz Yuri Rosa.

“Neste estudo de subtom é sempre legal pensar em dois tons frios e um quente, ou vice-versa. Por exemplo, se a pessoa tem o tom de pele frio e os olhos, o cabelo precisa ser quente, para criar esse equilíbrio na harmonia”, completa ele.

Já Brunna, conta que clientes com o tom de pele escuro tem optado por cores mais quentes no cabelo. “Elas tem apostando nos tons mais acobreados”, comenta Brunna. A atriz Halle Bailey, do live-action de A Pequena Sereia, é um exemplo disso. “E o resultado tem ficado maravilhoso, pois acaba realçando o tom de pele”, completa a profissional.

Como cuidar do ruivo?

Os profissionais já citaram que essa cor é complicada de manter. Em casa é necessário passar tonalizantes, além de shampoo e máscara pós-coloração para tratar e preservar a cor. O ruivo desbota muito e requer mais manutenção.

“É preciso ter consciência de que é preciso uma manutenção maior da cor. Eu como profissional, busco sempre deixar claro para os meus clientes sobre esse período de manutenção, que pode variar de 30/40 dias”, conta Brunna Fabricio. Em qual ruivo você apostaria?