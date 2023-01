Comic nails: 15 inspirações da nova trend do momento

Diversão e ousadia? É com as comic nails! Inspiradas em desenhos em quadrinhos, as unhas decoradas possuem efeito 3D, graças às linhas pretas, usadas para contornar o desenho, e brancas, feitas para realçar e dar o efeito de luz. Se você ama o mundo geek ou só quer apostar em algo criativo, pode começar pelo novo sucesso do Tik Tok.

Recriar as comic nails em casa pode não ser a tarefa mais fácil do mundo, mas o processo fica mais tranquilo ao seguir as dicas da designer de unhas Luana Zakaluk: use uma tinta preta bem diluída e um pincel fininho para facilitar e aumentar a precisão no momento de fazer os traços. “Os detalhes dessa unha estão no contorno escuro e no efeito de luz, então concentre-se quando fizer os dois.”

Comic nails com pegada sóbria

Para as discretas de plantão, uma maneira de ser criativa sem ter toda a atenção do mundo voltada às suas mãos é a esmaltação com produtos foscos. O formato e o tamanho contam muito! Se preferir algo ainda menos chamativo, foque em menores.

Nail art coloridíssima!

Quem ama um visual inusitado e criativo, por outro lado, pode misturar as comic nails com as skittle nails ‒ nome dado a tendência das unhas coloridas. “Cores vibrantes, como as de tonalidades neon, caem muito bem”, afirma a especialista.

Curtinhas

Unhas longas nem sempre são bem-vindas no trabalho ou simplesmente amadas pela pessoa. Isso não quer dizer que você deva ficar presa ao básico. Substituir o colorido por um tom marrom, por exemplo, deixa o visual incrível e diferente.

Aposte no rosa

Cores claras são uma alternativa para algo mais leve. É nesse caso que o rosa se encaixa. Inclusive, formatos arredondados ou amendoados melhoram ainda mais o resultado.

Roxo para praticidade

No corre-corre do dia a dia, é difícil encontrar tempo para se dedicar à decoração das mãos. Uma maneira de tornar o processo mais rápido, sem recorrer aos tons de sempre, é apostar em um único esmalte, que seja diferente dos usados rotineiramente, como o roxo.

Cheia de estilo!

O stiletto, famoso formato pontudinho, dá uma imagem mais sensual. Ao incrementar com a cor verde, há uma quebra no efeito, equilibrando tudo, sem perder a primeira característica por completo.

Azul da cor do mar

Quem prefere unhas delicadas, encontra na cor azul uma ótima opção de esmalte. Os tons mais claros são ainda melhores, especialmente pela ascensão dele neste ano.

Vermelhão

Se você gosta do estilo sexy, conta com o modelo ideal no esmalte vermelho combinado a um comprimento maior.

