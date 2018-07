Alerta tendência: 20 ideias de nail art para experimentar já

Depois da tendência das unhas rainbow – pintar um dedo de cada cor – as nail arts com pegada minimalista (não tão elaboradas e cheias de rococó) começam a fazer a cabeça das brasileiras. Com infinitas possibilidades de combinações e estilos, o negócio é se jogar nas experiências. A dica para manter a vibe elegante e fashionista é apostar nos detalhes: uma única unha com glitter, traços finos e delicados sobre o esmalte e francesinhas com toque moderno e metalizado são algumas ideias. Se for misturar cores, um jeito de não errar na composição é escolher opções de uma mesma paleta. Inspire-se em nossa seleção!