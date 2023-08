Dior: 6 inspirações de maquiagem para atualizar as referências

Em um mergulho nas principais tendências de beleza e também revisitando alguns clássicos, Nicolas Berreteaga, maquiador internacional da Dior Beauty, mostra neste ensaio como atualizar as suas referências para sair de casa, enaltecendo um acabamento que não pesa demais no rosto.

Lady in Red

O blush Diorskin Rouge (foto que abre esta matéria) sobe até as têmporas e se mistura com as sombras da paleta Diorshow 5 Couleurs Couture 673 em um look que homenageia a cor ícone da Dior, o 999.

Vampira contemporânea

A boca marrom, um dos hits de 2023, ganha nova roupagem na versão com fundo arroxeado do batom Rouge Dior Forever 400, garantindo o visual gótica-chique. O rabo baixo com detalhe lateral finaliza.

Esfumado, só que atual

Um jeito diferente de criar o seu olho esfumado é usando o lápis preto para marcar bem o contorno dos olhos, como faz o Diorshow On Stage Crayon 099, acrescentando um degradê de sombra cinza para finalizar, da paleta Diorshow 5 Couleurs Couture 073. Nos lábios, o Dior Addict 422 dá o mood “boca hidratada”.

Celebre a pele

Não é só com um belo skincare que você consegue sair por aí com uma pele radiante: o make tecnológico entrega acabamento e viço com apenas base levinha, corretivo e lip glow, tudo da linha Dior Forever.

Ponto focal

Acrescente na “pele nada” toques de cor com o blush coral Dior Backstage Rosy Glow 015 (lançamento!) e um delineado gráfico azul, feito com o Diorshow On Stage Liner 181.

Bocão, sim!

O efeito glow na pálpebra deixa qualquer produção elegante, mas despretensiosa. Opte por uma sombra cremosa em tons rosados para combinar com a boca vermelha Rouge Dior 080.

CRÉDITOS DE EQUIPE

Cabelos Carlaxane

Styling Juliana Santos

Nail design Lorena Moura

Cenografia Lucas Izidro

Concepção visual Eduardo Pignata

Assistentes de Arte Catarina Moura e Jessica Hradec

Assistentes de foto Franck Willian e Michel Ribeiro

Retoque Marina Karaskevich

Modelos Samira Carvalho (FORD) e Valéria Rossatti (WAY)