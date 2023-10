5 destaques de maquiagem da Paris Fashion Week

Atualizado em 3 out 2023, 16h17 - Publicado em 4 out 2023, 06h06

Por Raíssa Basílio

Na terça-feira (3), a Chanel fechou a semana de moda francesa com aquela beleza típica de passarela, com pele fresh e sem imperfeições e rubor nas bochechas e boca – a clássica make de bonita. Chique como a maison pede. Ao longo da semana de moda, tivemos muitas marcas com essa abordagem, mas também não faltaram opções de maquiagem mais ousadas, com delineados invertidos, bocas escuras e uma nova versão de clássicos, como o lábio rouge dramático. Aqui, reunimos as principais tendências de maquiagem da Paris Fashion Week.

Confira 5 maquiagens da Paris Fashion Week

Delineado invertido da Courrèges

O delineado invertido foge do tradicional e aumenta o olhar. A Courrèges trouxe um frescor à maquiagem com o iluminador, no arco do cupido, parte acima do lábio, e no ossinho do nariz, dando dimensão ao rosto. O blush bem singelo e a boca hidratada, com um toque de cor, garantem a leveza e equilíbrio do make. Os olhos, sem máscara de cílios, apenas com o contorno invertido trazem toda a atenção para a região e criam um peso para o look.

Brilho no olhar da Carven

A Carven explorou os mais diversos delineados, sempre focando em desenhos geométricos no côncavo e pálpebra superior. Com tons metalizados e brilhantes, os olhos apareceram com destaque. Quanto ao resto da pele, temos aquele clássico glow natural e corado de sol, bem delicado. Mais uma vez, a máscara de cílios foi deixada de lado.

A vampira chique da Dior

A Dior trouxe também a pele de milhões e um lábio bem diferente. Cada modelo contava com um contorno ou esfumado escuro nos lábios, puxado para o roxo. Uma pegada vampiresca, que conversa com a onda dos weird lips que dominou o TikTok nos últimos meses.

Olhos oníricos de Giambattista Valli

O desfile de Giambattista Valli focou em uma estética onírica nas modelos, trabalhando olhos lúdicos, com glitter e lápis branco. A pele brilhante e o mais natural possível, praticamente sem pontos de cor, completou o visual.

O drama da Saint Laurent

A Saint Laurent fez um desfile inspirado nos anos 1980 e a maquiagem frisa muito bem isso. Lábios rouge, blush marcado e olhos esfumados, alongando o olhar, entregam um visual dramático e impactante. O resultado é uma maquiagem audaciosa que homenageia a moda e a estética da década de 1980 de forma elegante, sintetizando bem o que a YSL representa.