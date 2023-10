Lavoisier dá dicas para transformar maquiagem diurna em noturna

Em meio a nossa rotina agitada, muitas vezes precisamos de uma boa aliada: uma maquiagem versátil, que possa ser transformada do dia a para a noite. Para isso, é essencial uma pele bem preparada, que consiga durar por toda esta maratona, mas não para por aí: o beauty artist das famosas, Lavoisier, traz dicas para fazer esta adaptação com estilo e praticidade.

Como fazer a maquiagem durar o dia todo?

Para que um quadro seja feito, é preciso uma tela pronta. “O grande segredo para ter uma maquiagem duradoura é a preparação da pele, então ter a cútis limpa e hidratada é o primeiro passo. Uma dica é usar uma base com acabamento natural, mas que ao mesmo tempo tenha uma cobertura alta”, sugere o maquiador.

Ele recomenda bases líquidas com ativos que proporcionam um efeito natural, como colágeno e ácido hialurônico. “Esse passo ajuda super na construção de uma make que vai do dia para a noite”, completa.

O maquiador também sugere usar uma base e uma máscara de cílios à prova d’água ou de longa duração. “São excelentes escolhas para uma maquiagem duradoura”, afirma. Escolha produtos que vão entregar uma boa performance mesmo após horas em contato com suor e mudanças climáticas.

Aposte em tons terrosos!

Tons terrosos podem ser a escolha ideal para essa transição de maquiagem, assim como o blush, que deve ser retocado ao longo do dia para manter um visual renovado. Falando de olhos, para que ganhem um um ar mais dramático e noturno, Lavoisier recomenda usar um terracota para esfumar.

“Minha dica de expert é usar um tom mais escuro para esfumar na raiz dos cílios, dessa forma o olhar fica mais marcado e impactante, criando uma transição sutil. Finalize sempre com uma nova camada de máscara de cílios, para dar um acabamento ainda mais bonito para esse olhar.”

Agora, se você quiser algo mais caprichado, ele também tem sugestões! “Um bom truque para trazer um look mais dramático e noturno é escolher um preto para os olhos, bem esfumado rente aos cílios até o côncavo, e caprichar na máscara de cílios para finalizar”, completa.

E quanto aos lábios? Eles desempenham um papel crucial na transformação de um make diurno para noturno. Um lip kit é um baita aliado, garante Lavoisier. Durante o dia, você pode optar por um produto hidratante (com ou sem cor) e, à noite, caprichar no contorno dos lábios com um lápis, intensificando a cor com um gloss ou um batom de sua preferência.

O que levar no nécessaire para retocar a maquiagem?

Como citou acima, o maquiador aposta em uma pele muito bem feita como dica principal para conseguir uma excelente transição de maquiagem. Para reaproveitar, no entanto, é preciso ter alguns produtos em mãos. O beauty artist sugere levar no nécessaire: “uma base líquida ou um corretivo, um lápis para contorno labial, um lápis preto ou marrom, um blush e uma paleta de olhos pequena (como um duo de sombras), de preferência com tons terrosos e brilhosos para que a pessoa consiga adequar o look para ocasiões diferentes. Com esse kit básico você estará pronta para todos os seus compromissos ao longo do dia”, garante.

Com essas dicas, você já pode preparar o nécessaire e explorar algumas transições, seja de um olho esfumado mais dramático, como recomendou o maquiador, ou de um bocão impactante.