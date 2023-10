Calcanhares ressecados? Conheça dicas para manter os pés mais hidratados

Atualizado em 30 out 2023, 18h44 - Publicado em 31 out 2023, 05h34

Por Sarah Brito Atualizado em 30 out 2023, 18h44 - Publicado em 31 out 2023, 05h34

Com a temporada de primavera e verão se aproximando, é bastante comum que algumas partes do nosso corpo acabem ficando um pouco mais ressecadas que o normal, principalmente os pés e os calcanhares, que são membros responsáveis por suportar quase todo o peso do corpo e dos movimentos.

Porém, em alguns episódios de ressecamento extremo dos pés, é mais comum ainda o surgimento de rachaduras ou rigidez dos calcanhares, que podem se tornar um grande indicativo de que essas regiões do corpo precisam de uma atenção redobrada no quesito hidratação e cuidado.

E pensando em maneiras práticas de amenizar esses aspectos de ressecamento, conversamos com a dermatologista e especialista em cosmiatria, Lilian Brasileiro, para reunir as principais dicas sobre como manter os pés e os calcanhares mais hidratados, livre de rachaduras e rigidez, para você finalmente conseguir usar sua sandália ou chinelo favorito, sem se preocupar com o ressecamento. E aí, pronta para conferir todas as dicas? Veja a seguir todas as dicas completas:

Como surge o ressecamento nos pés?

A dermatologista Lilian explica que o ressecamento extremo surge por uma falta de substâncias essenciais para manter a pele dos pés ou de outras partes do corpo hidratadas, como, por exempl,o proteína.

“O ressecamento das extremidades, principalmente em pés, são bastante comuns quando estamos envelhecendo. Vamos perdendo proteínas essenciais que dão estrutura e firmamento para a pele, tornando ela menos elástica e mais friável. Esses são sintomas característicos de uma pele deficiente de hidratação”, explica a dermatologista, que também é especialista em cosmiatria, área dermatológica especializada em prevenção de problemas estéticos na pele.

Lilian também nos conta o motivo por trás do apelido “cascão” dado aos pés e calcanhares ressecados: “Com a falta dessa proteína estrutural na pele, chamada de filagrina, a região poderá sofrer intensamente com um processo de hiperqueratinização, quando os queratinócitos da pele vão se proliferando de forma desordenada, formando uma camada espessa na pele, conhecida popularmente como cascão”.

Continua após a publicidade

Lilian explica que está fisiologia pode ser ainda mais intensa em pacientes diabéticos, além de outros fatores como a constante movimentação e impactos corriqueiros nos pés.

“Pessoas com diabetes perdem muito mais imunidade da pele, tornando o órgão ainda mais sensível ao ressecamento das extremidades. Um outro agravante também pode ser o contato contínuo com água ou substâncias químicas. Todos esses fatores podem agravar a falta de hidratação nos pés, deixando eles com aspecto rígido, igual a um casco”, exemplifica.

Continua após a publicidade

Tratamentos contra o ressecamento dos pés

Mas, afinal, como oferecer uma hidratação profunda aos seus pés? A dermatologista conta que o tratamento mais eficaz contra o ressecamento extremo definitivamente é a esfoliação:;

“Os esfoliantes químicos com ativos ácidos são os mais indicados para o tratamento caseiro contra o ressecamento. O ácido salicílico e o glicólico são perfeitos para quem busca remover essa camada grossa de pele, sem gerar atrito que causam a produção de mais queratina nos pés”, conta Lilian.

Continua após a publicidade

Uma boa dica para começar a utilizar a esfoliação química de maneira segura é realizando uma consulta prévia especializada com um dermatologista ou um podólogo, para analisar o estado estrutural da sua pele e indicar o melhor tratamento (manipulado ou não) para o seu tipo de ressecamento.

Ao contrário da esfoliação química proposta pela dermatologista, o método de lixamento dos calcanhares, conhecido pela grande maioria das pessoas como uma forma de “amenizar” o excesso de pele acumulada, pode vir a ser um grande vilão no processo de regeneração celular dos pés.

Continua após a publicidade

“O lixamento ou a esfoliação mecânica dos calcanhares pode gerar ainda mais atritos entre as células restauradoras da pele, que, por consequência, produzem ainda mais queratina, que é responsável por proteger a derme. Dessa forma, a esfoliação mecânica causa a necessidade da pele de formar uma nova camada de proteção, já que uma foi removida de maneira friccionada. Portanto, evite lixar os seus calcanhares, pois essa prática só piora a aparência dos pés”, diz.

Hidratação: nunca é demais

A hidratação pode ser o caminho mais indicado após o tratamento especializado contra o ressecamento. Lilian conta que optar por produtos com alta densidade hidratante pode ser a melhor opção na hora de hidratar os pés e os calcanhares.

“Os óleos ou manteigas vegetais são os maiores agentes hidratantes que conhecemos atualmente. A lanolina, o óleo de coco, de abacate ou até mesmo o óleo de rosa mosqueta são perfeitos para oferecer uma hidratação ainda mais profunda aos pés. Você pode realizar uma pequena massagem antes de dormir utilizando essas substâncias,” acrescenta.

Continua após a publicidade

Uma dica bônus: que tal realizar uma máscara noturna altamente hidratante para os seus pés? Você poderá utilizar qualquer um dos óleos ou manteigas citados acima. O que de fato irá fazer a diferença é utilizar uma meia ou uma proteção externa que possa abafar os seus pés e os calcanhares na hora de dormir.

Assim você cria um calor que pode potencializar ainda mais os ativos naturais do óleo/manteiga utilizado, garantindo maior hidratação.

Mas e você? Como está lidando com o ressecamento natural da sua pele? Veja qual dessas dicas funcionam melhorem seu caso e deixe os seus pés dignos de uma princesa! E, claro, não esqueça de beber bastante água, pois a hidratação faz toda a diferença, de dentro para fora.