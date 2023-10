Saiba como cuidar da pele do bebê

Atualizado em 3 out 2023, 16h06 - Publicado em 4 out 2023, 07h48

Não existe nada melhor do que sentir a pele do bebê, não é mesmo? E nenhum esforço é demais para garantir que ela esteja sempre suave e saudável, sem gerar desconfortos! Porém, os cuidados que devemos ter com uma derme tão jovem podem ser bastante distintos dos que temos com nós mesmos – isto porque, nos primeiros meses de vida, ela ainda está em fase de desenvolvimento, sendo 30% mais fina.

“A pele dos bebês é mais sensível do que a dos adultos devido a uma combinação de fatores, incluindo a sua espessura mais fina, um sistema imunológico ainda em desenvolvimento e a produção limitada de óleo natural que a torna propensa à secura e irritação. Além disso, os bebês possuem um pH cutâneo mais alcalino, uma maior permeabilidade que facilita a absorção de substâncias, e um sistema de barreira cutânea menos desenvolvido, tornando-a mais suscetível a danos e irritações”, conta Marcela Rodrigues, médica dermatologista e parceira da Giovanna Baby.

Qual a temperatura correta da água para o banho? Que tipo de sabonete podemos usar? E hidratante? Meu bebê pode tomar sol? São inúmeras perguntas, especialmente para pais de primeira viagem. Por isso, reunimos dicas de ouro para proteger a pele do seu pequeno. Confira:

Cuidados com a pele do bebê: atenção ao banho!

Alguns adoram banhos com água quente, enquanto outros preferem o frio, mas nossos bebês não conseguem contar para a gente a temperatura adequada do seu banho – às vezes, nem a gente acerta nos nossos! A dermatologista conta que é essencial garantir que a temperatura da água esteja entre 36°C e 38°C, isto para evitar possíveis queimaduras e, inclusive, um choque térmico. Lembre-se que o seu bebê deve sentir conforto ao entrar em contato com a água, sendo uma lembrança do aconchego do útero.

“Utilize produtos hipoalergênicos e específicos para bebês, evitando sabonetes ou shampoos adultos que podem irritar a pele sensível. E preste atenção especial à limpeza das dobrinhas da pele, ouvidos e genitais”, recomenda a especialista. E, claro, ao dar banho no bebê é essencial se atentar à segurança, mantendo sempre uma mão firme para evitar quedas. Por isso, tenha todos os itens necessários à mão, como toalhas de algodão, roupas limpas, fraldas e lenços umedecidos, evitando deixar o seu pequeno sozinho.

Como hidratar a pele do bebê

Uma das coisas que mais adoramos nos nossos pequenos é a suavidade da pele, mas, com o novo ambiente, pode ser difícil manter aquela sensação aconchegante! “Para manter a pele dos pequenos hidratada, é importante seguir uma rotina de cuidados que inclua banhos mornos e curtos para evitar a remoção excessiva de óleos naturais, o uso de sabonetes suaves e específicos para crianças, e a aplicação regular de um creme hidratante leve, especialmente após o banho”, conta Rodrigues.

O uso de óleos, como o óleo de amêndoas, pode ser benéfico para a pele dos pequenos, desde que seja adequado para a pele infantil. Além disso, é importante consultar o seu pediatra e um dermatologista especializado em pele infantil para entender as necessidades individuais do seu bebê. “A hidratação regular com loções sem fragrância é fundamental para manter a pele macia e evitar o ressecamento”, reflete a dermatologista.

Cuidado com o calor

É inegável que estamos passando por uma grande onda de calor, e se a gente está ficando desidratado, imagina como seu bebê está se sentindo. “Para proteger a pele dos pequenos do sol durante a temporada de calor é fundamental vesti-los com roupas leves e de manga longa, preferencialmente feitas de tecidos com proteção UV. Além disso, aplicar um filtro solar infantil de amplo espectro com fator de proteção adequado às características da pele da criança, como o protetor solar da infantil, que proporciona uma camada de proteção FPS 50. É importante reaplicá-lo a cada duas horas e sempre após nadar ou suar”, explica Marcela. Vale lembrar, aliás, que o uso não é recomendado até os 06 meses – até lá, é necessário evitar a exposição solar, além de apostar em barreiras mecânicas, como chapéus e as já citadas roupas com proteção solar.

E fica a dica! É importante evitar o sol entre as 10hrs e às 16hrs, preferindo sempre passear no início da manhã ou durante o final da tarde, quando os raios do sol não são tão intensos – lembrando que nem os bebês estão isentos de problemas de pele. “O uso de roupas com proteção solar também podem ser benéficas e oferecer sombra, com chapéus e guarda-sóis”, conta.

Rituais de cuidado contra assaduras

Skincare de bebê? Temos! Além de banhos suaves e curtos, é importante prezar por produtos específicos para bebês, evitando o uso excessivo de produtos químicos. “É importante trocar fraldas frequentemente, aplicar pomadas de barreira para prevenir assaduras e proteger a pele do bebê do sol, evitando exposição direta e usando roupas apropriadas”, comenta a especialista.

E nada pior do que ver nosso bebê sofrendo com assaduras! Para evitar, mantenha a pele limpa e seca, além de trocar a fralda de forma frequente, evitando que os pequenos estejam sujos ou molhados por muito tempo. Mesmo assim ela surgiu? Calma, é possível aliviar. “Limpe suavemente com água morna, aplique uma camada espessa de creme para assaduras e deixe o bebê sem fralda para permitir que a pele respire, mas se persistir é sempre importante consultar o pediatra”, recomenda Marcela, além de cremes anti-assadura.

Mudanças na pele do bebê: fique sempre atenta

Às vezes, mesmo com todos os cuidados, a pele do bebê pode apresentar algumas manchas ou bolinhas, e pode ser difícil saber com o que é necessário se preocupar. Primeiramente, é importante lembrar que a pele do pequeno é naturalmente delicada e pode passar por várias mudanças e condições comuns nos primeiros meses de vida, então não precisa se culpar caso observe algo deste tipo.

Marcela conta que dentre as mudanças comuns estão as assaduras na área da fralda, eritema tóxica – uma erupção cutânea com pequenas espinhas vermelhas – acne neonatal e o surgimento de pequenas bolinhas brancas, que tendem a desaparecer com o tempo.

“No entanto, é importante estar atento a sinais de infecção na pele do bebê, como pus, vermelhidão intensa, inchaço ou febre. Se você observar qualquer um desses sintomas, é fundamental procurar orientação médica para avaliar e tratar a condição adequadamente. Em geral, a maioria das questões de pele comuns em bebês é inofensiva e transitória, mas a saúde e o bem-estar do bebê devem ser monitoradas cuidadosamente”, finaliza Rodrigues.

Agora estamos prontos para sentir a pele linda e saudável dos nossos pequenos!