Guia dos ácidos no skincare: para que serve cada um

Ácidos ajudam na hidratação? E qual é para o peeling? Para que serve o ácido kójico? Os usos são seguros? Essas são algumas questões levadas à médica Cíntia Guedes, dermatologista membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD). A especialista explica o uso de alguns tipos de ácidos comuns em tratamentos de pele. No entanto, ressalta a importância da consulta médica antes de qualquer aplicação.

“Todos os ácidos têm indicações próprias, podemos usar sempre com indicação de dermatologista, como qualquer outro produto”, pontua.

Diz que, apesar de muitos estarem disponíveis em farmácia, eles podem ter riscos, provocar reações alérgicas e descamações. Alguns tipos só podem ser usados à noite, por exemplo. “Podem irritar, deixar a pele avermelhada, sensível, é sempre importante o uso do protetor solar associado”, pontua.

Além disso, informa que receber orientação profissional e descobrir qual tratamento é o mais adequado para a sua pele é essencial também para garantir os efeitos positivos.

Confira abaixo alguns ácidos presentes em tratamentos e para que servem:

Ácido ascórbico

É a famosa vitamina C, vem de frutas cítricas e é usada como um potente antioxidante, tanto ingerida ou aplicada na pele. Entre dermatologistas, é usada para prevenção do envelhecimento da pele e pode ser aplicada, sobre a pele, tanto pela manhã quanto à noite, segundo a médica.

“É o primeiro produto que inserimos na rotina de alguém a partir de 25 anos, para começar já com os cuidados, pensando na prevenção de sinais e rugas”, disse.

Ácido azelaico

Derivado de cereais, é muito usado para tratamento de acne. A médica diz que ele atua como anti-inflamatório e pode ajudar em casos de rosácea, e a clarear manchas. Ele pode ser encontrado em diferentes concentrações. “Também é produzido por um fungo que temos na nossa pele e ajuda na despigmentação de uma forma muito leve”, disse. Segundo a médica, é muito usado entre gestantes, em tratamentos de acne, e em casos de melasma.

Ácido ferúlico

“É um potente antioxidante e pode ser associado com a vitamina C”, disse. Segundo a médica, hoje, no mercado, existem produtos em forma de sérum, mais leves, ou em cremes.

Ácido glicólico

Ele tem uma função um pouco maior de hidratação, informa a médica. “Ele ajuda na renovação celular, pode ser usado como um rejuvenescedor, no tratamento de rugas e estrias”, disse. “Como ele afina um pouco a pele, pode ser usado para outras coisas, é bem versátil.” Ela ressalta que, dependendo da pele, pode causar descamações. Ele também é usado em áreas espessas, como cotovelo e joelhos.

Ácido hialurônico

Ácido com efeito hidratante, ajuda na retenção de água e está presente naturalmente na pele. “Ele faz parte da segunda camada da pele, a derme”, explica. “Ajuda a manter a pele no lugar, na estrutura, tanto que fazemos preenchimentos com ácido hialurônico“, disse. Ela disse que pode ser usado combinado com a vitamina C, para promover maior hidratação.

Ácido kójico

“Vem de cereais e também é usado como despigmentante”, disse. Ela explica que ele bloqueia a formação de melanina, que dá a pigmentação na pele, portanto é muito usado em tratamentos de melasma. “É bem tolerado, tem ação, mas não irrita tanto a pele”, disse.

Ácido lático

“Não é muito usado hoje em dia, mas é comumente aplicado como hidratante, para renovação celular, para deixar a pele mais brilhante, luminosa. É eficiente, mas existem mais eficientes”, disse.

Ácido mandélico

“Ele é para tratamento de manchas, ajuda a deixar a pele mais bonita, mais luminosa, e ele pode ser usado em todos os tipos de pele”, disse. Segundo a médica, é versátil e sua aplicação pode ocorrer em casa ou em consultórios.

Ácido retinóico

Derivado da vitamina A, esse é um ácido queridinho dos dermatologistas. “Ele ajuda na renovação celular, no tratamento das manchas, deixa a pele mais fina, bonita, luminosa”, disse. Ela cita o uso do ácido para tratamento de rugas, associado a outros ácidos. Seus derivados também aparecem em tratamentos de acne. Ela alerta, no entanto, o quanto é fotossensível e indica uso à noite ou em épocas de pouca exposição solar.

Ácido salicílico

Muito usado no tratamento de acne, tem função de afinar a pele e sua ação colabora na penetração de outras substâncias. “Podemos usar salicílico para tratar outras doenças, como psoríase, alguns tipos de dermatite, e pode ser usado para peeling em consultório”, lista.